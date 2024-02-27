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Giriş Tarihi: 27.2.2024 11:40

Kirli ittifak, bu kez Kocaeli’nde ortaya çıktı... DEM Parti, İzmit'te CHP'yi destekleyecek

CHP ile DEM parti arasındaki kirli ittifaka bir yenisi daha eklendi. DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan, Kocaeli’nin merkez ilçesi İzmit’te Belediye Başkan adayı gösterdikleri Gencer Demirkaya'nın yarıştan çekileceğini ve belediyeyi muhafaza etmek amacıyla Fatma Kaplan Hürriyet'in adaylığını destekleyeceklerini duyurdu.

ABBAS ÇAKAR
Kirli ittifak, bu kez Kocaeli’nde ortaya çıktı... DEM Parti, İzmit’te CHP’yi destekleyecek

Kocaeli'de bazı ilçelerde aday göstermeyen ve büyükşehir dahil 8 ilçede kendi adaylarıyla seçimlere katılacak olan DEM Parti, İzmit için aldığı son dakika kararını il başkanı Nuri Tan aracılığıyla duyurdu.

Tan, İzmit Belediyesi'nin elden çıkmasını istemediklerini belirterek, Demirkaya ile yapılan görüşmenin ardından adaylıktan çekilme ve Hürriyet'i destekleme kararının alındığını ifade etti. İstanbul'da da bazı ilçelerde CHP adaylarını destekleyeceği öğrenilen DEM Parti'nin Kocaeli'nde almış olduğu ve açıkladığı son dakika kararı, her iki parti arasında adı konmamış bir ittifak olduğu yönünde yorumlandı.

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Kirli ittifak, bu kez Kocaeli’nde ortaya çıktı... DEM Parti, İzmit'te CHP'yi destekleyecek
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