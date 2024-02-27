Şanlıurfa’da AK Parti’ye katılımlar devam ediyor

8,5 yıldır yaptığı önemli hizmet ve projelerle Karaköprü'yü önemli bir ilçe haline getiren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Genel Merkezi tarafından yeniden aday gösterilirken, vatandaşlar da ilçenin kalkınması ve hizmetin devamı için Başkan Baydilli'ye destek veriyorlar.

Başkan Baydilli'nin ilçede açtığı seçim ofisi her gece vatandaşlarla dolup taşarken, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de seçim ofisini ziyaret ettiler. Vatandaşlarla buluşup sohbet eden İl Başkanı Delioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, Karaköprü'de çok güzel işlere imza atıldığı ve en iyi hizmetlerin yine Başkan Baydilli ile geleceğini dile getirdiler.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de her gün seçim ofisini dolduran, ziyaretlerde ve ev toplantılarında kendilerine teveccüh gösteren vatandaşlara teşekkür ederken, "Bugüne kadar sizin desteğinizle ilçemize hizmet ettik, İnşallah 31 Mart'ta yine sizin kararınız hizmetin devamı ve istikrar yönünde olacaktır. Karaköprü'de şehri imar ederken sizin gönüllerinize girmek ve sizin sevginizi kazanmak benim için çok değerlidir" diye konuştu.

Başkan Baydilli'nin seçim ofisinde diğer partilerden AK Parti'ye katılan vatandaşlara rozetlerini AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu taktı.