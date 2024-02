Tam yol çile

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li yönetimi son 5 yılda toplu ulaşımı adeta çökertti. CHP'li isimlere dağıtılan bakım ve onarım ihaleleriyle yandaşların cepleri doldurulurken, İstanbullu çileye mahkum edildi. Otobüs, tramvay ve metrolarda hemen hemen her gün yaşanan kaza, yangın ve arızalar vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye atarken, zamanında istasyonlara gidemeyen araçlar nedeniyle insanlar mağdur da oldu.Megakentin toplu ulaşımında kronikleşen sorunlar dün kendini bir kez daha gösterdi. Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda arıza meydana geldi. Arızanın uzun süre çözülememesi nedeniyle yoğunluk tüm istasyonlara sirayet etti. Davutpaşa İstasyonu'nda biriken insan seli ise dikkat çekti. İstasyondan çıkmaya çalışan vatandaşların bindiği yürüyen merdiven bir anda aşağı gitmeye başlayınca, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı- Davutpaşa ve Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. Seferler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından normale döndü.Cumhur ittifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbullu'nun yaşadığı çileye dikkat çekerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li yönetime sert tepki gösterdi. Kurum, "Bu sabah İstanbul... Bunu hak etmiyoruz. 31 Mart'ta beceriksizlik son bulacak, bu çile bitecek" diyerek vatandaşların yaşadıkları mağduriyete ilişkin görüntüleri paylaştı.Metro arızasına yakalanan ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan bir vatandaş ise "Şu an Davutpaşa metro istasyonundayız, burada bir keşmekeş var. Metrolar çalışmıyor, saatlerdir böyle. Oy verdiğimiz Ekrem İmamoğlu'nun İstanbulluya yaptıkları bu. Kendisi uyuyordur şu an. Uyumaya devam et başkan. Rezilliği izle. Metronun içinde de dışında da kuyruğun ucu bucağı yok" ifadelerini kullandı.