AK Partili Abdulhamit Gül’den 28 Şubat açıklaması!

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 28 Şubat'ın, milletin helal oylarıyla seçilen meşru hükümeti silahla, tankla, postalla gölgeleme çabası olduğunu belirtti.

Gül, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 27'nci yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"28 Şubat, milletin helal oyları ile seçilen meşru hükümeti silahla, tankla, postalla gölgeleme çabasıydı. Seçimlerden birinci parti olarak çıkan Refah Partisini kapattılar. Savunan Adam Merhum Erbakan Hoca'mıza siyasi yasak koydular. Üniversiteli gençlerimizin başörtüsüne el uzattılar. 'Bin yıl sürecek' dediler. 10 yıl sürmedi. Bu milletin haklarıyla, değerleriyle, inancıyla kavga edenler asla galip gelemeyecekler. 'İnanca Saygı Düşünceye Özgürlük İçin El Ele' eyleminde ülkemizi bir baştan diğer başa yürekleriyle tutan tüm kahramanlara, üniversite kapılarında, meydanlarda hakkın ve hukukun mücadelesini veren herkese yürekten şükranlarımı sunuyorum."