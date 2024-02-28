AK Parti’nin ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’tan büyük vaat: 500 bin kişiye iş imkanı sunacağız

"HAVALANI METROSU İHALESİNE ÇIKACAĞIZ"

Başkan seçilmesi halinde 31 Mart'tan sonra havaalanı metrosunun ihalesini yapacaklarını ifade eden Altınok şu ifadeleri kullandı:

"Havaalanı metromuzun ihalesini yapacağız. Metromuzu Keçiören'e bağlayacağız. Keçiören'i ve Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz. Sabah akşam trafik problemi var. Otobüsler balık istifi gibi. Cadde ve kaldırımlar bozuk, dökük. Mevcut kaldırımların bakımını yapamayan bir ABB yönetimi var. Ankara'da selde 7 vatandaşımız yaşamını kaybetti. 20 yılda neden kimse yaşamını kaybetmemişti? Son 5 yılda neden kaybetti? Mazgalların dahi temizliğini yapamayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı var. Makamlar ideolojilerin ya da hırsların deneme pisti değildir. Ankara'nın 5 yılında çileler, yitip giden canlar var. Tüm bu sorunları inşallah çözeceğiz, Ankara'yı bir dünya başkenti yapacağız."