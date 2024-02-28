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Giriş Tarihi: 28.2.2024

Ataşehir 15 yıldır CHP’nin elinde kayıp”

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
“Ataşehir 15 yıldır CHP’nin elinde kayıp”
AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı, ilçenin 15 yıldır CHP'nin elinde kayıp durumda olduğunu belirtti ve bu kayıpları telafi edecek projelerini SABAH'a anlattı. Ataşehir'in, ilgisiz ve bakımsız kaldığını söyleyen Yağcı şunları aktardı: " 2 yılda yapılabilecek hizmetleri kaplumbağa hızıyla ancak 15 yılda yapabildiler. Ataşehir'in kamburu olan hal arazisi, altında transfer merkezi üzeri ise yeşil alan olacak şekilde düzenleyeceğiz. Üzerinde bir meydan, paylaşımlı ofisler. kültür parkı, eğitim parkı olacak. Hal, Ataşehir'in huzurunun merkezi olacak. Gümrük alanı da meydan, yeşil alan, okul ve kamu binalarıyla ilçenin kalbi olacak. Yıllardır atıl durumdaki Kayışdağı'nı yürüyüş yolları ve sosyal tesislerle insanlarımızın hizmetine sunacağız."
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“Ataşehir 15 yıldır CHP’nin elinde kayıp”
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