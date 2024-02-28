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Giriş Tarihi: 28.2.2024 15:24

Bandırma’da FETÖ/PDY üyesi 1 kişi yakalandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde terör örgütü üyesi olan 1 şüpheli düzenlenen başarılı operasyon sonucu ele geçirildi.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Bandırma’da FETÖ/PDY üyesi 1 kişi yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 1 şüpheli yakalandı. İkamet adresinde yapılan operasyonel faaliyet sonucu yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarım aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

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Bandırma’da FETÖ/PDY üyesi 1 kişi yakalandı
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