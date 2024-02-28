Başkan Erdoğan: Türkiye yatırım ve ihracatla büyüyor

"MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ HER SÖZÜN TAKİPÇİSİ OLDUK"

2023 hedeflerimizi açıkladığımızda birileri bizimle dalga geçti, projelerimizi küçümsemişti. Bu hedeflerin önemli bir kısmını hayata geçirmiş biri olarak karşınızdayım. Türkiye yüzyılı vizyonunu, sağlam ekonomi, adalet ve özgürlük, huzur ve güvenlik başlıkları altında milletimize sunduk.

Milletimize verdiğimiz her sözün takipçisi olduk. Eksiklerimiz elbette olmuştur. Ama sağladığımız kazanımların büyüklüğünü kimse inkar edemez."