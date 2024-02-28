Başkan Erdoğan: Türkiye yatırım ve ihracatla büyüyor

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"TÜRKİYE, YATIRIM VE İHRACATLA BÜYÜYOR"
"Fabrika çatılarına kurulan ve tamamı üretimde kullanılan 25 megawatt gücündeki güneş enerjisi santralleri yenilenebilir enerji alanında da örnek bir yaklaşıma işaret ediyor. Türkiye, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümek mecburiyetindedir. Makro denge ile ilgili sorunları belirli alanlarda büyümeyi sürdürerek çözeceğiz.
Savunma sanayiden seramik alanına kadar ülkemizi dünyanın ende gelen tedarikçileri arasına çıkaracağız. Kütahya'daki bu ivme aynı zamanda ülkemizin Türkiye Yüzyılı'na hazırlanışının bir işaretidir.
Başkan Erdoğan Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları Açılış Töreni'nde konuştu | Video
Siyasi ve ekonomik gecikmeleri yaşamasaydık bugün çok farklı bir yerde olurduk.
"MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ HER SÖZÜN TAKİPÇİSİ OLDUK"
2023 hedeflerimizi açıkladığımızda birileri bizimle dalga geçti, projelerimizi küçümsemişti. Bu hedeflerin önemli bir kısmını hayata geçirmiş biri olarak karşınızdayım. Türkiye yüzyılı vizyonunu, sağlam ekonomi, adalet ve özgürlük, huzur ve güvenlik başlıkları altında milletimize sunduk.
Milletimize verdiğimiz her sözün takipçisi olduk. Eksiklerimiz elbette olmuştur. Ama sağladığımız kazanımların büyüklüğünü kimse inkar edemez."