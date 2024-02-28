Beydağ Belediye Başkan adayı Ay: Beydağ’ı daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz

Cumhur İttifakı Beydağ Belediye Başkan adayı Hüseyin Ay, seçim kampanyası kapsamında Beydağ ilçesindeki Cumhuriyet, Atatürk, Yağcılar, Palamutçuk, Beyköy ve Adaküre mahallelerine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi ve projelerini anlattı. Hüseyin Ay, Beydağ'a yapmayı planladığı projelerden bazılarını mahalle sakinlerine detaylı bir şekilde aktardı. Bu projeler arasında özellikle gençlere yönelik olarak kurulacak olan Gençlik Merkezi ve Güneş enerjisi santralleri ön plana çıktı. Gençlik Merkezi, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunabilecekleri, eğitim alabilecekleri bir alan olacakken, Güneş Enerjisi Santralleri projesi de Beydağ için önemli bir adım olacak.

''BEYDAĞI SİZLERLE BİRLİKTE DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ''

Beydağ'ın geleceğine hep birlikte yön vermek için bura olduklarını ifade eden Ay, ''Beydağ bizim için bir aile, birlik ve beraberliktir. Biz Beydağlılar olarak her zaman birlikte güçlüyüz. Cumhur İttifakı olarak, şehrimizin gelişimi ve refahı için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bizim için önemli olan hemşehrilerimiz, hemşehrilerimizin huzuru, refahı ve mutluluğudur. Beydağ'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için önemli projelerimiz var. Gençlerimizin geleceğine yatırım yapmak adına yeni bir Gençlik Merkezi kuracağız. Burada gençlerimiz, spor yapabilecekleri, eğitim alabilecekleri ve sosyal faaliyetlerde bulunabilecekleri bir ortam bulacaklar. Beydağ'ın geleceği için hayati bir öneme sahip olan enerji konusunda önemli adımlar atmaya hazırız. Bu doğrultuda, güneş enerjisi santralleri kurarak, ilçemizin enerji ihtiyacını güneşin doğal kaynaklarından karşılamayı hedefliyoruz. Bu projeler sayesinde, enerji maliyetlerimizi düşürecek, çevremizi koruyacak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma konusunda sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Beydağ için daha nice güzel projelerle dolu bir gelecek bizi bekliyor. Beydağlı hemşehrilerimizle birlikte Beydağ'ı daha da ileriye taşıyacağımıza inancım tamdır" dedi.