CHP’li seçmen de planları bozacak bize el verecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhur İttifakı'nın Çorum'daki seçim irtibat ofisinin açılış törenine katıldı. "14 Mayıs öncesinde bir masanın çevresinde oturanlar, birbirlerine milletin dertlerini konuşarak, milletin meselelerini o masaya getirerek bir arada olmadılar, bir arada durmadılar" diye konuşan Kandemir, şunları kaydetti:14 Mayıs'ta millet, terörün temsilcileriyle kol kola girenlere 'dur arkadaş' dedi. 'Biz sizin niyetinizi görüyoruz, ne yapmaya çalıştığınızı görüyoruz' dedi. 14 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığında işte o masayı bozdu. Planları, hesapları altüst etti.Şehitlerimizin olduğu gün TBMM'de tüm siyasi parti temsilcileri bir araya geldiler, teröre lanet bildirgesinin altına imza attılar. İki parti hariç. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi, birisi HDP. Şimdi bunlar el ele, kol kola yine bir araya geldiler, alttan, bazen görünür, bazen görünmez şekilde 'acaba ne yapabiliriz'in hesaplarını yapıyorlar.İnanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, memleketini seven, bayrağına âşık Cumhuriyet Halk Partili seçmen de bunların planlarını bozacak, gelecek Cumhur İttifakı'nın değer birlikteliğinin yanında duracak, bize el verecek.