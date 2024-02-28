"Mahallelerde hizmet ofisi kuracağız"

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi kapsamında hemşehrileri ile buluşmaya devam ediyor. Aydınlıkevler Mahallesi'nde gerçekleştirilen "mahalle buluşmasında" meşalelerle karşılanan Aydın, "Halkımızı kucaklayacak ve şehrimizle bütünleşecek projeleri Ortahisar'da hayat bulacak. Aydınlıkevler Mahallesi'nde oturan vatandaşlarımıza hizmet getirebilecek bürolar oluşturacağız. Vatandaşımız hizmetlerden yararlanmak için kalkıp da belediyenin ana binasına gitmek zorunda kalmayacak. Biz hizmeti vatandaşımızın ayağına getireceğiz."dedi.

MAHALLELERDE HİZMET OFİSİ KURACAĞIZ

Hayata geçecek projelerde Ortahisarlı'nın söz sahibi olacağını belirten Aydın, "31 Mart'ta seçilip göreve geldiğimizde Belediye'mizi tek başıma yönetmeyeceğim, halkımızla birlikte karar vererek projelerimizi hayata geçireceğiz. Halkımızı kucaklayacak ve şehrimizle bütünleşecek projeleri Ortahisar'da hayat bulacak. Mesela, Aydınlıkevler Mahallesi'nde oturan vatandaşlarımıza hizmet getirebilecek bürolar oluşturacağız. Vatandaşımız hizmetlerden yararlanmak için kalkıp da belediyenin ana binasına gitmek zorunda kalmayacak. Biz hizmeti vatandaşımızın ayağına getireceğiz. Mahallelerimizde belediyelerimizin hizmet mekânlarını oluşturacağız. Bu mekânlarla birlikte belediye ile ilgili işler kolaylıkla halledilebilecek. 5 Martta vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıp, şehrimize katkı sunacak projelerimizi açıklayacağız. Bu projelerimizin hayata geçmesi adına hemşehrilerimizden güçlü bir destek bekliyoruz. İnşallah 31 Mart gecesi sandıklarda oy patlaması yaşayacağız" diye konuştu.