Murat Kurum, denizin altından yeni metro tüneli müjdesi verdi: Trafik çilesini 5 yılda bitireceğiz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Çilesiz İstanbul Tanıtım Toplantısı"nda ulaşım projelerini açıkladı. İstanbul'un en büyük sorunlarının başında trafik çilesinin geldiğini belirten Kurum, CHP'li İBB yönetimini de sert dille eleştirdi. Kurum, İstanbul hedeflerini şöyle anlattı:İstanbul'da gerçek belediyeciliğin vakti geldi. Her İstanbullunun ömründen tam 3 yıl trafik nedeniyle çalınıyor. Biz İstanbul'u yavaşlatan, halkımızı bezdiren trafik çilesini bitireceğiz. Ben İstanbullulara söz veriyorum, 1 Nisan'dan itibaren İstanbul trafik çilesinden kurtulacak. İlk 5 yılın sonunda azaltacağımız İstanbul trafiğine 10 yıl sonunda, bir daha geri dönmemek üzere son vereceğiz. Bunun için de milletimiz için 'Uğraştıran Değil Ulaştıran İstanbul' diyoruz ve 1 Nisan'da İstanbul'un yolunu açmaya geliyoruz.Toplu ulaşımda karayolunun ağırlığı yüzde 72, raylı sistemlerin payı yüzde 26, denizyolunun ise yüzde 2 seviyesinde. Biz 2029'da karayolunun payını yüzde 60'a düşüreceğiz. Raylı sistemlerin payını yüzde 37'ye çıkaracağız. Denizyolunun payını ise yüzde 3'e yükselteceğiz. 2034'te karayolunun ağırlığı yüzde 48'e düşecek. Raylı sistemlerin payı yüzde 48'e yükselecek, denizyolu ulaşımı yüzde 4'e çıkacak.İstanbul'un Ulaşım Anayasası olacak. 'Ulaşım Ana Planı'mızı hayata geçireceğiz. Sürdürülebilir bir ulaşım sistemi için konforlu, güvenilir, ekonomik, çevreci bir ulaşım altyapısı için; kısa, orta ve uzun vadeli bakış açıları getireceğiz. Tüm projelerimizi sürekli dijital olarak güncelleyeceğimiz 'Ulaşım Ana Planı'mıza uygun şekilde hayata geçireceğiz.Ulaştıran İstanbul Strateji Planımızın ikinci adımı yüksek kapasiteli bir toplu taşıma sistemini kurmak olacak. Mevcut 340 kilometre raylı sistem hattımızın uzunluğunu, 2029'a kadar 650 kilometreye çıkaracağız. Yenikapı-İncirli- Sefaköy metro hattı ve Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü-Tüyap metro hattını ivedilikle ihale edecek ve bitireceğiz. Böylelikle, Beylikdüzü'nden Bakırköy'e yolculuk süresi 38 dakika olacak. Denizin altından İstanbul'umuzun iki yakasını bir kez daha bağlayacağımız 28 kilometrelik İncirli-Gayrettepe- Söğütlüçeşme metro hattımızı da tamamladığımızda Beylikdüzü'nden metroya binen, boğazın altından geçecek Söğütlüçeşme'ye 78 dakikada ulaşacak. Vezneciler-Sultangazi metro hattımızla tam 4 ilçemizi birbirine bağlayacağız. Fatih-Sultangazi arasını 26 dakikada kat edebileceğiz. Fatih-Gaziosmanpaşa arasını ise 20 dakikaya düşüreceğiz.Üsküdar-Kadıköy-Maltepe-Kartal tramvay hattımızla, Anadolu Yakası'nda ulaşım talebinin yüksek olduğu ve trafik yükünün fazla olduğu Minibüs Caddemize nefes aldıracağız. 4 ilçemizi birbirine bağlayacağız. Eyüpsultan- Bayrampaşa tramvay hattımız da, mevcut Alibeyköy-Eyüpsultan-Eminönü Tramvay Hattının Eyüpsultan Feshane İstasyonundan ayrılarak Demirkapı'dan geçecek. Bayrampaşa Meydanı'na ulaşacak. Eyüpsultan-Piyerloti- Miniatürk teleferik hattımızla da Haliç'in iki yakasını birbirine bağlayacağız.Metrobüs hattımızı Silivri'ye kadar uzatıyoruz. E-5 karayolunun Büyükçekmece-Kınalı kesiminde ana yolları ve yan yolları düzenleyerek otonom, yani sürücüsüz metrobüs hattımızı TÜYAP - Silivri arasında hizmete sokacağız. Her yıl filolarımıza, tam 100 yeni elektrikli metrobüs ve 250 elektrikli otobüs katacağız.Mevcut yönetim deniz ulaşımını teşvik edecek adımları atma noktasında sınıfta kalmıştır. Deniz yolu payı yüzde 2 seviyesinde kaldı. Biz kararlıyız. 500 bin olan denizyolu yolcu sayımızı, 2034 yılına kadar 1 milyona ulaştıracağız. Göreve gelir gelmez, deniz ulaşımında, aktarmalı yolculukların tamamını ücretsiz hale getireceğizAvrupa yakasında 88.2 kilometre, Anadolu yakasında da 34 kilometre olmak üzere İstanbul'umuza 122.2 kilometre uzunluğunda yeni tüneller kazandırıyoruz. İlk 5 yılımızda Çayırbaşı-Ayazağa-Levazım-Dolmabahçe etabında 25.7 kilometrelik tünel projesini yapacağız. Büyükdere caddesi ve sahil yoluna alternatif Dolmabahçe'den başlayıp Kilyos'a uzanan tünel zincirini hayata geçirmiş olacağız.MURAT Kurum, dün ayrıca Kartal Soğanlık Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Kurum, burada yaptığı konuşmada "Beş yıldır yüzü gülmeyen İstanbullu hemşerilerimizin yüzünü güldürmeye, annelerimizin, babalarımızın, büyüklerimizin duasını almaya geliyoruz. 31 Mart'tan sonra her gencimiz, evladımızın geleceğe dair umudu biz olacağız" dedi. Mitingin ardından Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde bulunan Bozatlı Hızır Cemevi'ni ziyaret eden Kurum, burada kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi. Uğur Mumcu mahallesinde Büyükşehir Belediyesi olarak cemevi inşa edeceklerini belirten Kurum, "Biz bu yola sevgi yolu diyoruz. İstanbul'un her ilçesinde, mahallesinde Alevi kardeşlerimizin cemevi ihtiyacına ilişkin adımlara canlarımızla beraber bir masada oturup karar vereceğiz, o kararı da uygulayan tarafta olacağız. Birlik, beraberlik ve kardeşlik hukuku içerisinde inşallah 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'umuzun tüm değerleriyle, kültürleriyle birlikte Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin ruhunu İstanbul'un tüm ilçelerinde, mahallelerinde yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Murat Kurum akşam da Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Karadeniz Sivil Toplum Birliği'nin Dünya STK'lar Günü programına katıldı. Kurum, burada yaptığı konruşmada da İstanbul'da tek bir çÜrük yapı kalmayıncaya kadar kentsel dönüşümü gerçekleştireceklerini söyledi.