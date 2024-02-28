TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan 28 Şubat mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"28 Şubat, milletin iradesini ve demokrasimizi hedef alarak toplumu nefessiz bırakmaya çalışan hazin bir süreçtir. 28 Şubat'ta vakur duruşuyla kimliğinden ve geleceğinden taviz vermeyen aziz milletimiz, darbecileri ve destekçilerini bertaraf ederek demokrasiye sahip çıkmıştır. Bu süreçte milletimiz, insan hakları ve hukuka saygının gereğini en mükemmel şekilde yerine getirerek adalet ve özgürlük mücadelesini sonuna kadar vermiştir. Ülkemizin huzur ve refahının, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin hedef alındığı 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde hep birlikte demokrasiye, cumhuriyete ve milli egemenliğe sahip çıkmaya devam ediyoruz."