Yargıtay, FETÖ’cü kozmik imamın cezasını onadı

FETÖ'nün Ankara'da Vişnelik rezidansta kurduğu istihbarat merkezi olan kozmik ofisi yöneten ve örgütün MİT mahrem yapılanmasında yer alan Yasin Ugan'a verilen ceza Yargıtay tarafından onandı.Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yasin Ugan, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 18 yıl 1 ay 15 gün, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan ise 22 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası almıştı.Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) yapılan istinaf başvuruları reddedilirken, dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün kozmik imamı hakkında verilen hapis cezalarının onanmasına karar verdi.SABAH'ın ulaştığı Yargıtay kararının gerekçesinde; Ugan'ın örgütsel anlamda çok kritik ve önemli mevkilerde faaliyetlerde bulunduğu, MİT mahrem yapılanmasında bulunduğu dönemde kod adının örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiği kaydedildi. 2011-2015 arasında düzenli şekilde 5 kez ABD'ye giderek Gülen'i ziyaret eden Ugan hakkındaki mahkûmiyet hükmünde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtildi.Ugan'ın, milli güvenlik istihbaratının en üst düzeyde yürütüldüğü ve konusunda çok önemli konumda bulunan MİT'te 'temsilci' konumunda faaliyette bulunduğu belirtildi. Ugan'ın, oluşturduğu FİLAMAKER adlı yazılım üzerinden ele geçirdiği bilgileri bağlı olduğu MİT mahrem imamına verdiğine dikkat çekildi.