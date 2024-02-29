4 aya 9 büyük skandal sığdırdı

C
umhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu aratmaya başladı. Verdiği sözleri yerine getirmeyen Özel, aldığı kararlarla CHP tabanında beklentileri karşılayamadı.
11 KASIM 2023:
Kurultayda önseçim ve tüzük kurultayı sözü veren Özgür Özel, koltuğa oturduktan 6 gün sonra vaatlerinden vazgeçti.
19 KASIM 2023:
DEM Partili Pervin Buldan ile konsere giderek Pervin Chakar'ın elini öptü.
13 ARALIK 2023:
Şehit cenazesinden çıkıp DEM Parti'yi ziyaret etti.
24 ARALIK 2023:
TBMM'de teröre karşı ortak bildiriye DEM Parti ile birlikte imza atmadı.
11 OCAK 2024:
DEM Parti heyetini genel merkezde kırmızı halılarla karşıladı.
13 ŞUBAT 2024:
31 yaşındaki şahsi avukatını, başvuru bile yapmamasına rağmen Çankaya adayı gösterdi.
18 ŞUBAT 2024:
CHP'nin seçim beyannamesinde kayyumları hedef aldı, teröre yataklık yapan belediyeleri destekledi.
19 ŞUBAT 2024:
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı adaylıktan çekmeye çalıştı. Savaş'ın "Bağımsız aday olurum" resti üzerine geri adım attı.
20 ŞUBAT 2024:
DEM Parti, İstanbul'daki 22 ilçede CHP'ye destek için aday çıkarmadı. CHP birçok noktada DEM Partilileri belediye meclis üyeliğine aday gösterdi.