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Giriş Tarihi: 29.2.2024

4 aya 9 büyük skandal sığdırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, verdiği “önseçim” sözünü unuttu. Şehit cenazesinden çıkıp DEM Parti’yi ziyaret etti. Özel, Kılıçdaroğlu’nu mumla aratmaya başladı

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
4 aya 9 büyük skandal sığdırdı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu aratmaya başladı. Verdiği sözleri yerine getirmeyen Özel, aldığı kararlarla CHP tabanında beklentileri karşılayamadı.
11 KASIM 2023: Kurultayda önseçim ve tüzük kurultayı sözü veren Özgür Özel, koltuğa oturduktan 6 gün sonra vaatlerinden vazgeçti.
19 KASIM 2023: DEM Partili Pervin Buldan ile konsere giderek Pervin Chakar'ın elini öptü.
13 ARALIK 2023: Şehit cenazesinden çıkıp DEM Parti'yi ziyaret etti.
24 ARALIK 2023: TBMM'de teröre karşı ortak bildiriye DEM Parti ile birlikte imza atmadı.




11 OCAK 2024: DEM Parti heyetini genel merkezde kırmızı halılarla karşıladı.
13 ŞUBAT 2024: 31 yaşındaki şahsi avukatını, başvuru bile yapmamasına rağmen Çankaya adayı gösterdi.
18 ŞUBAT 2024: CHP'nin seçim beyannamesinde kayyumları hedef aldı, teröre yataklık yapan belediyeleri destekledi.
19 ŞUBAT 2024: Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı adaylıktan çekmeye çalıştı. Savaş'ın "Bağımsız aday olurum" resti üzerine geri adım attı.
20 ŞUBAT 2024: DEM Parti, İstanbul'daki 22 ilçede CHP'ye destek için aday çıkarmadı. CHP birçok noktada DEM Partilileri belediye meclis üyeliğine aday gösterdi.
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4 aya 9 büyük skandal sığdırdı
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