4 aya 9 büyük skandal sığdırdı

umhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu aratmaya başladı. Verdiği sözleri yerine getirmeyen Özel, aldığı kararlarla CHP tabanında beklentileri karşılayamadı.Kurultayda önseçim ve tüzük kurultayı sözü veren Özgür Özel, koltuğa oturduktan 6 gün sonra vaatlerinden vazgeçti.DEM Partili Pervin Buldan ile konsere giderek Pervin Chakar'ın elini öptü.Şehit cenazesinden çıkıp DEM Parti'yi ziyaret etti.TBMM'de teröre karşı ortak bildiriye DEM Parti ile birlikte imza atmadı.DEM Parti heyetini genel merkezde kırmızı halılarla karşıladı.31 yaşındaki şahsi avukatını, başvuru bile yapmamasına rağmen Çankaya adayı gösterdi.CHP'nin seçim beyannamesinde kayyumları hedef aldı, teröre yataklık yapan belediyeleri destekledi.Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı adaylıktan çekmeye çalıştı. Savaş'ın "Bağımsız aday olurum" resti üzerine geri adım attı.DEM Parti, İstanbul'daki 22 ilçede CHP'ye destek için aday çıkarmadı. CHP birçok noktada DEM Partilileri belediye meclis üyeliğine aday gösterdi.