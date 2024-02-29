Başkan Adayı Küçükkurt: Afyon’un kronikleşen sorunlarını çözeceğiz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, Belediye Meclis Üyesi Adayları ve beraberindeki partililerle birlikte, Seçim Koordinasyon Merkezinde düzenlediği basın toplantısının ardından Afyonkarahisar Defterdarı Mehmet Ar'ı ve Defterdarlık personelini, Tapu Müdürü Nezai Aslanpençesi ve Tapu personeli ile Selçuklu Mahallesi'ni ziyaret etti.

ERENLER MAHALLEMİZDE GENÇLİK MERKEZİ KURACAĞIZ

Gittiği her yerde vatandaşların büyük teveccühü ile karşılaşan Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, "Üniversite gençliğimizin yoğun olarak bulunduğu Erenler Mahallemizde 20 bin metrekarelik alan üzerinde Gençlik Merkezi kuracağız. Bu merkezde kütüphane ve ders çalışma salonları, tiyatro salonu, Mediko (Sağlık birimi), Kafeterya, Halı Saha, Basketbol Sahası, Tenis Kortu, Kum-Voleybol Sahası, Yürüyüş Alanları, Fitnes Salonu, Amfi Tiyatro yer alacaktır." diye konuştu.

ÇALIŞAN ANNELERE DESTEK OLMAK İÇİN KREŞ HİZMETİ VERİLECEK

Kent Konakları bünyesinde, mevcut belediye binalarında çocuklar için atölyeler kuracaklarını dile getiren Küçükkurt, "Bu projeyle çocuklarımızın; bilimsel disiplinler arası ilişki kurabilecek bir bakış açısı kazanmalarını, hobiler edinmelerini, hayallerinin peşinden gidebilmelerini, Türkçeyi kullanma becerileri geliştirmeyi, yaz aylarını aktif geçirebilmelerini amaçlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ve iş dünyası ile işbirliği yapılarak sanayi sektörünün ara eleman ihtiyacını çözecek, diğer üretim projelerimizi destekleyecek eğitim çalışmaları düzenlenecek. Kamu ve özel kurumlarımızdan kreş hizmetleri ile ilgili talepler toplanacak. Uygun bölgelerde kreşler kurulacak. Çalışan annelere destek olmak amacıyla Milli Eğitim ve Halk Eğitim uzmanları nezaretinde kreş hizmetleri verilecek. Çocukların kreşlere geliş-gidişleri de Belediye tarafından organize edilecek." ifadelerini kullandı.

HAYAL TACİRLİĞİ BİZİM SİYASET BİÇİMİMİZ OLAMAZ

Başkan Adayı Küçükkurt, "Bizim yönetimimizin temel prensibi ortak akıl, birlikte yönetimdir. Birlikte çalışıp, birlikte üretip, birlikte istihdam sağlamayı ve bu şehri bölgenin üretim üssü, huzur ve refah şehri haline getirmeyi hedefliyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada yaşanabilir kentler sıralamasında üst sıralarda yer alan bir Afyonkarahisar hedefindeyiz. Sabahları insanların arı gibi işlerine koşuştuğu, çalıştığı bir Afyonkarahisar hedefliyoruz. Nüfusu azalan değil artan 2029 seçimlerine büyükşehir olarak girecek bir Afyonkarahisar hedefindeyiz. Afyonkarahisarı'ın değerli iş insanları, esnafları, sanatkarları bu hedeflere ulaşma yolundaki önemli paydaşlarımızdır. İş insanlarımız, esnaflarımız ne kadar güçlü olursa, hedeflerimize ulaşmak o kadar kolaylaşır. İş insanlarımız, esnaflarımız kendilerini ne kadar güvende hissederlerse şehrinizin sanayisi o kadar güçlenir. Bizler bunun farkında ve bilincindeyiz. Bu hedeflere ulaşmak için 9 başlıkta 55 ayrı proje hazırladık. Her bir projede şehrimizin kronikleşen sorunlarına çözüm bulmayı hedefledik. Projelerimizin gerçekleşebilir makul projeler olmasına özellikle dikkat ettik. Hayal tacirliği bizim siyaset yapma biçimimiz olamaz." şeklinde konuştu.