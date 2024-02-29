Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul’da ekmeği beraberce ucuzlatacağız

İstanbul'un her ilçesinde fırıncı kardeşlerini dinlediği için onların 5 yıldır yaşadığı sorunları çok iyi bildiğine dikkati çeken Kurum, "Fırıncılık sektöründe de hem çalışanlar hem de vatandaşımız için çözümlerimiz, projelerimiz tamamen hazır. Esnafımıza söz; sizin yanınızda durarak, sizin yol arkadaşınız olarak emekçiye sırt dönülen bu 5 yılı çabucak unutturacağız. 1 Nisan'dan itibaren İstanbul gibi yüksek standartları ve talebi olan bu şehirde biz de fırınlarımızı, İstanbul'un şanına yaraşır standartlara ulaştıracağız." ifadesini kullandı.

"DAHA FAZLA MAĞDUR OLMANIZA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Fırınların her gün milyonlarca insanın yararlandığı dükkanlar olduğunu aktaran Kurum, şöyle devam etti: