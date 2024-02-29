Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı: Milletimiz hiçbir zaman unutmayacak

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye siyasetine kara bir leke olarak giren 28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümünde, "Hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimiz 28 Şubat'ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.