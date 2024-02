Ersan Şen kolon kesenlerin avukatı oldu: Sosyal medyada tepki yağdı

İLK DURUŞMA ÖNCE İDDİANAMENİN ÖZETİ OKUNDU

Davada sanıkları tanınmış avukat Ersan Şen'in savunması dikkat çekti. Şen, sosyal medyada bu sebeple TT oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Şen'e tepki gösterirken mağdurların avukatlığını ise avukat Rezan Epözdemir ile Kahramanmaraş Baro Başkanı Burak Gül üstlendi.

Av. Ersan Şen'in kolonları kesen Kervan pastaneleri sahibi Firari Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ( Sanık )avukatlığını yapması, Av. Rezan Epözdemir'in ise müşteki tarafında olması sosyal medyada çok konuşuldu.

"BİR HUKUKÇUNUN BUNLARI YAPMAMASI LAZIM"

Bilindiği gibi Ersan Şen ile Rezan Epözdemir geçtiğimiz yıl bir televizyon canlı yayınında bir araya gelmiş, Epözdemir, Ersan Şen'i her konuda yorum yapması sebebiyle eleştirmişti. Programda Rezan Epözdemir'in her akşam fikir beyan eden hukukçular olduğunu belirterek söylediği "Hukukçu arkadaşlarımız sondaj, deprem, dış politika değerlendiriyorlar. Türkiye'de 'her şeyologlar' türedi son dönemde. Bu gelişmelerin sosyolojik etkilerinden bahsedebilirsiniz ama kalkıp da ekonomik, finans paradigmalarıyla konuşamazsınız. Bir hukukçunun bunları yapmaması lazım" ifadeleri tartışmaya yol açmıştı.

Bu durum da sosyal medyada TT olmuştu.