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Giriş Tarihi: 29.2.2024

Gayemiz, 28 Şubat’ı unutturmamaktır

Gayemiz, 28 Şubat’ı unutturmamaktır
28 Şubat sürecinde, üniversiteyi başörtüsü çıkarttırılarak okumak zorunda bırakılan Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu, 28 Şubat sürecinin iyi anlaşılması gerektiğini söyledi. Darbeci kesimi destekleyen çevrelerin, buna tahammül etmek istemediğinin altını çizen Koçakoğlu, "Bazen ses yükselttiklerini duyuyoruz, 'Bitmedi ajitasyonunuz, duygu sömürüsü yapmaktan da yılmadınız. 27 sene geçmiş aradan daha neyi anlatıyorsunuz. Bizim 28 Şubat'ı hatırlatmak gibi bir gayemiz yok, bizim gayemiz 28 Şubat'ı unutturmamaktır" diye konuştu.
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Gayemiz, 28 Şubat’ı unutturmamaktır
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