Gerçek belediyeciliğin neferleriyiz

Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'u karış karış gezen Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, dün de Kartal, Sarıyer ve Arnavutköy'de vatandaşlarla buluştu. Kartal Uğur Mumcu Mahallesi sakinleriyle kentsel dönüşüm toplantısı gerçekleştiren Kurum, bu konuda vaatlerini yerine getirmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetimini eleştirdi. "Gerçek belediyeciliğin neferleri artık sahaya çıkmıştır" diyen Kurum şunları söyledi:Biz, İstanbul'a, İstanbullu kardeşlerimize, gerçek belediyecilik vadediyoruz. Söylediğimiz her projemizi, hayalimizi yerine getireceğiz. Hiçbir sözümüz askıda kalmayacak.İstanbul'da 1.5 milyon yuva sağlıksız durumda. 600 bin yuvanın bir dakika bile beklemeden dönüşmesi gerekiyor.Yarısı Büyükşehirden' diyerek, evini KİPTAŞ'la dönüştürenlere 700 bin lira hibe desteği vereceğiz, 700 bin lira da kredi desteği vereceğiz. Vatandaşımızın ödemeleri konutun bitiş tarihinde başlayacak. İlk yıl faizsiz sabit taksitle, sadece 5 bin 833 lira taksitle vatandaşlarımız dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirecek. Bununla da kalmayacağız, tam 100 bin lira taşınma yardımı vereceğiz. İşte bu kampanyanın 15 Nisan'da başvurularını almaya başlayacağız. Murat Kurum, Arnavutköy Meydanı'nda da vatandaşlara hitap etti. İstanbul'un iş bilmez ellerde ehliyetsizliğin kurbanı olduğunu belirten Kurum, ilçeye yönelik projelerini şöyle anlattı:Vezneciler-Sultangazi- Arnavutköy raylı sistem hattını yapacağız. Ve bu hattı Fenertepe İstasyonuyla entegre edip Halkalı- Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattıyla birleştireceğiz. Arnavutköy'den hem Marmaray'a hem de Topkapı'ya kadar huzurlu yolculuk yapabileceksiniz.1 Nisan'da İETT hatlarının güzergah ve sefer sayılarını arttırıyoruz. Arnavutköy'ün derelerini ıslah edeceğiz artık sel basmayacak.İBB, Arnavutköy'e hiçbir yatırım yapmadı. Elektrik parasını ödeyemez hale gelen İSKİ, kente 1 litre yeni su kaynağı getirmediği gibi borç batağına sürüklendi. Yaptıkları israfların, bir bir hesabını soracağız.İstanbul'umuz, afet anında tatil beldeerine giden, yarı zamanlı belediye başkanlığını kabul etmez. Biz gerçek belediyeciliğin neferleriyiz. 1 Nisan'da, 5 yıldır yüzü gülmeyen İstanbulluların yüzünü güldürmek için geleceğiz.Yoğun bir program gerçekleştiren Murat Kurum, ayrıca Sarıyer'de pazar esnafını ziyaret etti, sahilde olta balıkçılarıyla sohbet edip balık tuttu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Kurum, akşam da Arnavutköy'de muhtar ve kanaat önderleriyle buluştu. Murat Kurum, burada yaptığı konuşmada, "Biz söz verdik mi yaparız. Çünkü icraat, hizmet, belediyecilik bizim işimiz" ifadelerini kullandı.