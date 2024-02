Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler: İstanbul bizi özlemiş, biz de İstanbul’u

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Hilmi Güler 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde Ordulu kanaat önderleri, iş insanları ve STK başkanları ile bir araya geldi. Karşılıklı istişarelerin yapıldığı programda Başkan Güler, soru-cevap bölümünde tüm soruları içtenlikle cevapladı.

Program sonrası sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Başkan Güler, şu sözlere yer verdi: "İstanbul bizi özlemiş, biz de İstanbul'u. Hemşehrilerimizin coşkusu bize Sayın Cumhurbaşkanımız ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığımız, İstanbullulara hizmet ettiğimiz günleri hatırlattı. 94 Ruhu İstanbul'da yeniden şahlanmış. Gurbeti yurt edinen, hasret türküleri hep sılayı söyleyen, bir sevda gibi Ordu'yu gözleyen Ordulu hemşehrilerimiz ile İstanbul'da istişare programımızda bir araya gelerek kucaklaştık. İstanbul'da ikamet eden 515.000 Ordulu hemşehrimizin her biriyle ayrı ayrı iftihar ediyoruz. Orada bir köy var uzakta fakat Ordulular vefakardır. Gelirler, köylerini görürler. Yazın fındıkta, düzenlenen festivallerde, güzel günlerde memleketlerinde olurlar. Her geldiklerinde ayrı bir hizmet gördükleri için teşekkürlerini ifade eden, desteğini esirgemeyen hemşehrilerimize parolamızı söyledik. "Birlikte başardık, birlikte kazanacağız". Programımızın tertip edilmesinde emeği geçen her bir kardeşime, hemşehrime şükranlarımı sunuyorum."