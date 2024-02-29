Projelerimiz Adana’yı inci gibi parlatacak

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de katıldığı toplantıda Adana'da hayata geçireceği projelerini 0detaylarıyla açıkladı. Kocaispir, "Bu şehirde hiç kimse kendisini öteki, ötelenmiş hissetmeyecek. Belediye hizmetlerimiz her vatandaşımıza ulaşacak. Şehrimizin ihtiyacı olan projeler hiçbir zaman lafta kalmayacak. Göreceksiniz, Adana 5 yılın sonunda bir inci gibi parlayacak" dedi.

ULAŞIMDA ÇAĞ ATLATACAĞIZ

Adana'nın en büyük sorunun ulaşım olduğun ve bu konuda çağ atlatacaklarını vurgulayan Kocaispir, şunları söyledi: "Adana'mızın trafik sorunlarını birbir tespit ettik. Öncelikli olarak, Adana Şehir Hastanesi önündeki 15 Temmuz Kavşağını rahatlatacak projemizi hayata geçireceğiz. Mithat Özsan Bulvarı üzerinden üniversite yönüne 15 Temmuz kavşağının altından geçecek şekilde yeni bir battı çıktı yapacağız. Yine bu hat üzerinde yeni bir hafif raylı sistem ile ulaşımı rahatlatacağız. D400 üzerinde Asri Mezarlığı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Onur Caddesi mevkilerine battı çıktı yaparak, D400 karayolunu kesintisiz hale getireceğiz. Bununla birlikte, Turgut Özal bulvarı üzerinde 7 ayrı noktaya ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde 3 farklı noktaya battı çıktı yaparak şehir içi ulaşımını rahatlatacağız. İsmini şehrimize özgü olarak koyduğumuz, D400 Karayolu üzerinde doğu batı ekseninde kendine özel yolu bulunan ADABÜS Otobüs hattımızı hizmete alacağız. Bu hat ile vatandaşlarımız D400 üzerinde trafik takıntısı olmadan yolculuk yapılabilecek. Uygulamaya hızla alacağımız M2 ve M3 hafif raylı sistem hatlarımızla, Adana'mızda raylı sistem ulaşımın vazgeçilmez bir parçası haline gelecek. Vatandaşlarımız şehrimizin bir ucundan diğer ucuna raylı sistemler ile seyahat edebilecek."

DENİZ HASRETİNE SON

Adanalıların denize olan hasretlerini hayata geçirecekleri projeyle sona erdireceklerini kaydeden Kocaispir, "Denize bu kadar kıyısı olup, denizine bu kadar uzak olan başka bir şehir var mıdır? Ben bilmiyorum. Adana'mızın tam 88 km uzunluğunda deniz kıyısı bulunuyor, fakat denizimize ulaşamıyoruz. Adanalı vatandaşlarımızın denizle buluşmak için farklı şehirlere gitmesine içim el vermiyor. Biz göreve geldiğimizde Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Karataş ve Yumurtalık bölgesinde kıyı şeridini öyle güzel hale getireceğiz ki, Adanalı hemşehrilerimizin denize olan hasretini vuslata erdireceğiz" diye konuştu.

KARALAR'A YÜKLENDİ

Proje tanıtımında CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın verdiği vaatleri yerine getiremediğine dikkat çeken Kocaispir, sözlerine şöyle devam etti: "Belediyeciliğinle bu kadar insanı kandıracağını mı zannediyorsun? Bütün Adanalı ahmak sen akıllı mısın? Adanalı bunun hesabını sana 31 Mart'ta soracak. Artık yeni bir dönem başlıyor. Bunların yaptıkları becerdikleri tek şey ne biliyor musunuz? Seçimden iki ay önce vaat sıralayıp seçimden bir hafta sonra proje sitesini yayından kaldırmak. Sanıyorlar ki biz söyleyeceğiz, seçime gideceğiz sonra sileceğiz millet unutacak. Yok ya bunlar eskide kaldı. Bu toplum akıllı ve bilinçli. Bu toplum kendisi için çalışan, çabalayan, gayret gösteren, gecesini gündüzüne katan insanları biliyor."

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