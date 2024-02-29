Tutak’ta DEVA Partisi çöktü... İlçe başkanı ve 150 kişilik ekibi AK Parti’ye geçti

AK Parti Tutak Belediye Başkanı Adayı Fevzi Sayan'ın seçim ofisinde gerçekleşen katılım töreninde, DEVA Partisi İlçe Başkanı Cesim Sosa ve 150 kişilik yönetimi ve üyeleri, AK Parti rozetlerini taktı. Törende konuşan Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tutak'ta AK Parti'ye büyük bir destek sağladıklarını belirterek, "Tutak ilçemizin geleceği için büyük çabalar sarf edeceğimizi, çalışmalar yapacağımıza dair sizlere sözümüz var" dedi.

Sayan, Tutak'ta 7 belediye başkan adayının olduğunu ancak AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Tutak'ı güzelleştireceklerine inandığını ifade etti. Sayan, "Dolayısı ile bu düşüncelerimizi ilçemizin kanaat önderlerine, parti liderlerine, parti başkanlarına sürekli anlatıyoruz. Geçtiğimiz günlerde AK Parti'mize katılımlar olmaya başladı. Tutak'ın geleceği için Ankara'da benim desteğim ile belediye Başkanlığı görevini kazanan AK Parti'li adayımızla birlikte hizmetler için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Sayan, Tutak'ın kadim ve önemli bir ilçe olduğunu, kardeşliğin, dostluğun, birliğin ve beraberliğin hakim olduğunu vurgulayarak, "Bu kardeşliği, birlikteliği daha da ileriye götürmek için güzel hizmetler almak için bende bu ilçenin bir evladı olarak Ankara'daki dostlarımın desteği ile Ankara'daki bakanların desteğini alarak Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğini alarak AK Parti'nin hizmetlerinden faydalanarak Tutak'ı ileri bir yere götürmek istiyoruz. Elbette ki Tutak hepimiz için çok önemli. Bugün burada yine bir katılım yapacağız. DEVA Partisi ilçe başkanı, yönetimi ile birlikte Tutak'ın geleceği için AK Parti'mize katılım sağlayacak. Bizde gövdemizi Tutak için taşın altına koymaya hazırız dediler. Yanlarında bulunan kanaat önderleri ile birlikte gelerek bizleri mutlu etti" şeklinde konuştu.

AK Parti'ye katılım töreni, Ağrı Belediyesi eski Başkanı Savcı Sayan'ın; DEVA Partisi Tutak ilçe Başkanı Sayın Cesim Sosa ve beraberindeki 150 kişilik gruba AK Parti rozeti takmasının ardından son buldu.