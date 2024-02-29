Üsküdar, Kartal, Esenyurt, Tuzla... CHP listeleri DEM’e açıldı

PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti'nin CHP ile seçim ortaklığı devam ederken, partinin Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar ve Kartal ilçelerinde 19 meclis üyesiyle CHP listelerinden seçimlere gireceği ortaya çıktı.CHP Üsküdar Belediye Meclis üyeliği aday listesine 3. sıradan giren Bülent Kaygun, "Kendimizi de kentimizi de biz yöneteceğiz" şeklinde paylaşımda bulunurken, DEM Partili Hüseyin Kazan ise listede 13. sırada yer alıyor.CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat'ın CHP Meclis üyesi Orhan Budak'ı istifa ettirdiği ve yerine listede adı 3. sırada yer alan DEM Partili Sinan Kılıç'ı getirdiği iddia edildi. DEM Partili Cemalettin Yüksel de, CHP Kartal Belediye Meclis üyeliği aday listesinde 13. sıradan girdi.DEM Parti'nin, belediye meclis üyeliği için Esenyurt'ta 10, Eyüpsultan'da 2, Tuzla'da ise 3 ismi CHP listelerinden aday gösterdiği öğrenildi.