Yargıtay Çinli casusların cezasını onadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Çin Halk Cumhuriyeti istihbarat servisinin talimatları doğrultusunda, Doğu Türkistan'dan kaçarak Türkiye'ye sığınan kişiler hakkında bilgi toplayan ve bu bilgileri Çin istihbarat servisiyle paylaşan casusların cezalarını onadı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Ruı Pan, Abulızı Dılıyaer ve Qıang Chen hakkında siyasal ve askeri casusluk suçundan 12 yıl 6 ay, sanıklar Rongweı Ban, Yıjıe Ban ve Yusuf Tuna hakkında siyasal veya askeri casusluk suçuna yardım etme suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve hak yoksunluklarına karar vermişti.

SİYASAL VE ASKERİ CASUSLUK SUÇU OLUŞMUŞTUR

Mahkeme, kararda özetle, sanıklar tarafından Türkiye'de ikamet eden mağdurların hedef alındığını, bu kişiler üzerinden devletin iç veya dış menfaatlerinin tehlikeye atıldığını, gizli yöntemlerle, mağdurların kanunla korunan gizli mahiyetli bilgilerinin temin edildiğini, bu bilgilerin servis edilerek karşılığında maddi menfaat sağlandığını bildirdi. Sanıkların, Türkiye'ye sığınan mağdurların kanunen gizli mahiyetteki bilgilerinin temin edilmesi şeklinde gerçekleşen eylemlerinin, sonrasında yabancı bir devletin İstihbarat Servisine iletilerek devam ettiği, bu kapsamda siyasal veya askeri casusluk suçunun oluştuğu belirtildi.

BAM İSTİNAF BAŞVURUSUNU REDDETTİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında İlk Derece Mahkemesince kurulan hükümlere yönelik yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

ÇİN İSTİHBARATININ TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETTİLER

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne geldi. Dosyayı inceleyen Daire, kararda, Çin istihbaratı tarafından aranan ve Çin'e götürülmek istenen mağdurlara yönelik kaçırılma girişiminde bulunulduğu, bu kapsamda Türkiye'ye gelen ve illegal olarak pansiyon işletip Çin uyruklu kişilerin barınmasını sağlayan Sanık Rui Pan'ın Çin istihbarat yetkilisinin talimatları doğrultusunda hareket ettiği, Çin istihbaratı ile Türkiye'de örgütlenen oluşum arasında para transferleri gerçekleştirildiği, sanıkların Çin istihbaratının talimatları doğrultusunda keşif çalışmaları yaparak mağdurlar hakkında bilgi temin ettiklerini ve kayıt altına aldıkları, Çin İstihbarat yetkilisinin gönderdiği adreslerde keşif yaparak temin edilen bilgilerin Çin İstihbaratına iletildiği tespitlerine yer verildi.

Daire, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin kararına karşı yapılan temyiz başvurusunun incelemesi sonucunda hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek oy birliğiyle temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükümlerin onanmasına karar verdi.