Bahadır Yenişehirlioğlu’ndan DEM partili milletvekiline ’KAAN’ tepkisi

TBMM Genel Kurulu'nda kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ederken; AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun kendine has tepkisi gündem oldu. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan ile ilgili yersiz eleştirileri üzerine Yenişehirlioğlu, tek kelime etmeden gösterdiği tepkiyle Kaan'a adeta sahip çıktı.





"GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ"

Yenişehirlioğlu, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin Kaan ile ilgili sözleri devam ederken Kaan'ın teknik özelliklerinin yer aldığı posteri AK Parti sıralarının en önüne yerleştirdi. Temelli, posteri gördükten sonra Kaan'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırdı. Bunun üzerine Yenişehirlioğlu farklı bir poster daha getirerek sessiz bir tepkiyle Kaan'ı savundu.

Genel Kurulun ara vermesinin ardından açıklamalarda bulunan Yenişehirlioğlu: "Milli muharip uçağımız Kaan geçtiğimiz hafta ilk uçuş testini başarıyla tamamlayarak ülkemiz için bir ilke imza attı ve hepimizi gururlandırdı. Milli Muharip uçağımız Kaan; çok yönlü muharebe yeteneği, süpersonik seyir kabiliyeti, gövde içinde akıllı ve saklı mühimmat, hassas vuruş yeteneği gibi ileri teknik özelliklere sahip. Kaan'ın bu başarısı; bir yükseliş mücadelesinin, Güçlü Türkiye hedefiyle verilen emeklerin, yerli ve milli sanayi vizyonunun geldiği noktayı anlatmak açısından da oldukça kıymetlidir. Türkiye Yüzyılı her alandaki yükselişine devam ederken; milletimizin gurur duyduğu atılımlar yapmaya süratle devam edeceğimizi çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Sarsılmaz iradesiyle yerli ve milli savunma sanayiine öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve bu tarihi başarıda emeği bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ekibini tebrik ediyorum. Gök vatanın çelik kanadı Kaan'ın yolu açık olsun. Elbette ülkemizin başarısıyla gurur duyuyoruz ve her platformda savunacağız. Kimse yerli ve milli muharip uçağımız Kaan'a dil uzatamaz. Bu başarıyı itibarsızlaştırmaya çalışanlar basiretsizliklerini gizlemeye heveslenmiş bir grup kendini bilmezdir. Unutulmasın; güneş balçıkla sıvanmaz!"