AK Parti Siirt adayı SABAH’a konuştu: Evliyalar şehri Siirt için hizmetkâr olacağız

Siirt'in geleceğine ışık tutacak büyük bir adım atıldı. Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç, şehrin çehresini değiştirecek ve yaşam standartlarını yükseltecek kapsamlı bir projeyi anlatarak, "Siirt Yeni Yaşam Vadisi" adını taşıyan bu proje, şehrin dönüşümünü sağlayacak ve çağdaş bir yaşam alanı oluşturacak.

Toplam 1467 dönümlük bir alanda hayata geçirilecek olan proje, fuar ve kongre merkezinden camiye, bilim merkezinden teknoparka kadar birçok önemli merkezi barındıracak. Bunun yanı sıra, engelsiz yaşam merkezinden spor yaşam merkezine, çocuk oyun parklarından mini hayvanat bahçesine kadar her yaş grubuna hitap eden bir alan oluşturulması planlanıyor" dedi. Olğaç, projenin Siirt'in geleceğini şekillendireceğine olan inancını belirterek, "Bu projeyle Siirt'i daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. Siirtlilerin desteğiyle birlikte, şehrimizi daha ileriye taşıyacağız" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE YENİ SİİRT

Siirt'in 6 mahallesinde dar sokakların Kentsel Dönüşüm Projesi için gerekli girişimlerde bulunduklarını ve bunu tamamlayacaklarını ifade eden Başkan adayı Olğaç, "Altı mahallemizde dar sokaklar ve depreme dayanıksız yapılarımız var. Kentsel Dönüşüm Projesi ile vatandaşlarımızın çok daha güzel hanelerde ikamet etmelerini sağlayacağız. Vatandaşlarımız bize güvensin. İktidarımızın gücüyle projelerimizi hızlı hızlı hayata geçireceğiz" dedi.

"TEKSTİL KENT PROJESİYLE ÜRETİM VE İSTİHDAMI ARTIRACAĞIZ"

Şehrin kalkınması ve istihdamın artırılması amacıyla "Tekstil Kent Projesi"ni yaklaşık 15 bin metrekare alan üzerinde inşa edileceğini belirten Olğaç, "Tekstil atölyeleri, ortalama 2 bin 500 kişinin istihdam edilebileceği bir kapasiteye sahip olacak. Bu projeyle, Siirt'in üretim potansiyeli artırılacak ve işsizlikle mücadelede önemli bir adım atılacak. Tekstil Kent Projesi, Siirt'in ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Şehrin kalkınması ve refah seviyesinin artırılması için çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"GÜNEŞ ENERJİSİYLE ENERJİDE BAĞIMSIZLIK HEDEFLİYORUZ"

Şehrin kendi kendine yetebilen bir yapıya kavuşması hedefi doğrultusunda önemli bir adım atmaya hazırlandıklarını kaydeden Olğaç, şunları söyledi: "Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi" ile enerjide bağımsızlık ilkesini hedefleyerek, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmayı planlıyoruz. Bu proje kapsamında, şehrimizin güneş enerjisinden maksimum düzeyde faydalanabilmesi için Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacak. Bu santral, Siirt'in elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılayarak enerji maliyetlerini düşürecek ve çevre dostu bir enerji üretimine katkı sağlayacaktır.

Güneş Enerjisi Santrali Projesi, Siirt'in enerji sektöründe daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir geleceğe yönelmesine yardımcı olacak önemli bir adımdır. Projenin Siirt'in kalkınması ve enerji bağımsızlığının sağlanması açısından büyük önem taşıdığını, "Bu projemizle, şehrimizi enerji açısından daha güçlü bir konuma getirecek ve çevreye duyarlı bir yaşam için önemli bir adım atmış olacağız. Siirt'in enerji ihtiyacını karşılamak ve şehrin sürdürülebilir bir geleceğe hazırlanmasına katkı sağlamak amacıyla başlatılan Güneş Enerjisi Santrali Projesi, Siirtlilerin destek ve ilgisiyle hayata geçirilecektir."

"ÜRETİM VE İSTİHDAMI ARTIRACAĞIZ"

Siirt'te planlanan Atık Su Arıtma Tesisi Enerji Üretimi Projesi kapsamında atık suyun enerjisini türbinleyerek elektrik üreteceklerini belirten Olğaç, projenin hem belediyenin gelirini artıracağını hem de çevreye katkı sağlayacağını vurguladı. Siirt Belediyesi olarak atık suyu enerjiye dönüştüren bir proje başlatacaklarını kaydeden Olğaç, "Bu projeyle atık su arıtma tesislerinden çıkan suyun enerjisini kullanarak elektrik üreteceğiz. Böylece sadece çevreye duyarlı bir yaklaşım sergilemekle kalmayacak, aynı zamanda belediyemizin gelirini artırmış olacağız."

İHTİYAÇ SAHİBİNE, EMEKLİYE HER AY 2 BİN LİRA DESTEK

Çocuklar, gençler ve yaşlıları da unutmadıklarını kaydeden Olğaç, "Çocuklara daha fazla park, luna park gibi alanlar oluşturacağız. Üniversiteli gençlerin ulaşımını kolaylaştırmak için sadece 100 TL'ye sınırsız ulaşım imkânı sunacağız ve bunu hemen hayata geçireceğiz. İhtiyaç sahibi emekli vatandaşlarımıza her ay düzenli olarak 2 bin TL ödeme gerçekleştireceğiz. Bir de yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz ev imkânı sunacağız" dedi.