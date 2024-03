Bu millet hiçbir sinsi girişime izin vermez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti'nin Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen Aydın mitinginde vatandaşlara hitap etti. Adı gibi aydın ve cesur efeleriyle dünyaya nam salmış Aydın'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Erdoğan, şunları söyledi:Bu şehir bize 'Yeter, söz milletin' diyerek Türk demokrasisine adını altın harflerle yazdıran şehit Adnan Menderes'in emanetidir. Adnan Menderes, ülkesine ve milletine yaptığı hizmetlerin bedelini canını darağacında vererek ödedi. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu her darbede, her cunta girişiminde, her siyasi ve ekonomik krizde ne yazık ki kesintiye uğradı.Türkiye'nin darbeler zincirinin önemli halkalarından biri de 27. yılını geride bıraktığımız 28 Şubat postmodern darbesidir. Öncesi ve sonrasıyla bu darbe ülkemiz demokrasi tarihinin utanç verici sayfalarından biridir. Menderes'i hoyratça başbakanlık koltuğundan indirip darağacına gönderen zihniyet, 28 Şubat darbesinde kendince daha incelikli yöntemler kullandı. Kafa aynı kafaydı, sadece metot farklıydı. Demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlük namına ne kadar değer varsa hepsinin çiğnendiği o kara günleri unutmadık, unutmayacağız. 'Allah, ülkeyi bir daha bu faşist zihniyetin eline düşürmesin' diyorum.Ülkemizin 74 yıllık çok partili geleneğini hedef alan saldırıların gerisinde Türkiye'yi istedikleri gibi yönetmek isteyen emperyalist güçlerin olduğunu biliyoruz. Biz, içerideki maşalarla mücadele ederken, asıl büyük kavgayı bunlara karşı verdik. Nerede? Cudi'de verdik. Nerede? Tendürek'te verdik. Nerede? Gabar'da verdik. Bunları mağaralara gömdük ve terk ettiler, gittiler. Fransızların Lafarge çimento şirketi Türkiye'de teröristlere mağaralar yaptı. Fransa ne yazık ki terörün adeta baş destekçisi oldu. Baş edebildi mi? Edemedi. Peki biz ne yaptık? Kuzey Suriye'deki Lafarge'ın bütün barınaklarını gömdük. Durmak yok, o kadar.Bugün de milletimizi yılgınlığa sürükleyerek, küresel ve yerel dinamikleri aleyhimize kışkırtarak ülkemizi yeniden darbe iklimine sokmak için yanıp tutuşanlar olduğunu biliyoruz. Ama artık işleri daha zor. Çünkü Türkiye, eski Türkiye değil. Milletiyle, altyapısıyla, siyasetiyle, ordusuyla, bölgesel ve küresel dengelerdeki stratejik konumuyla artık bambaşka bir Türkiye var. Bambaşka bir devlet var. Türkiye Yüzyılı'na kilitlenmiş bu ülkenin önünü kesmek, ayaklarına pranga vurmak, diz çöktürmek, istikamet belirlemek öyle kolay değil. Sağda solda kendi kendilerine gelin güvey olanlar varsa buradan, milli iradenin şehri Aydın'dan hepsini de ikaz ediyorum. Hayalinizde 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi bir darbe veya cunta girişimi varsa karşılaşacakları gerçek en hafif benzetmesiyle söyleyeyim, 15 Temmuz olacaktır. Dik duracağız, diklenmeyeceğiz. Bu millet bir daha geçtiğimiz 21 yılda yaşadığımız türden hiçbir sinsi girişimin tekerrürüne izin vermeyecektir.Erdoğan, "Her partiye, her partinin adayına saygımız var ama belediyeciliğin bizim işimiz olduğu hususunda iddialıyız. Zira bu kardeşiniz 1994'te çöp, çukur, çamur olan İstanbul'u kimden aldı? CHP'den aldı ve orayı hamdolsun pırıl pırıl bir şehir haline biz getirdik. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu konuda bizimle yarışacak hiç kimse yok, önümüze geçecek kimse yok" dedi. Erdoğan, "Yatak kapasitesi 950 olan Aydın Şehir Hastanemizle birlikte 8 sağlık tesisimizin yapımına devam ediyoruz. Aydın'a 34 atık su arıtma tesisi kurduk. Bunu belediye yapmalı ama nerede belediye? Aydın-Denizli Otoyolu'nun kalan 60 km'lik kısmını da bu yılın sonuna kadar tamamlıyoruz. Didim'e önümüzdeki yıl doğalgaz arzını sağlayacağız" diye konuştu.Başkan Erdoğan, "2023 büyüme rakamları oldukça iyi geldi. Türkiye ekonomisi geçen yıl depreme ve diğer olumsuzluklara rağmen yüzde 4.5 büyüyerek çok önemli başarıya imza attı. Hani ekonomi kötüydü? Böylece ekonomimiz üst üste 14 çeyrek büyüme gösterdi. Bu rakamlarla Avrupa'da en çok büyüyen ülke oldu. Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı. Muhalefet hani yandık, öldük, bittik diyordunuz ne oldu? Aydın 31 Mart'ta bu muhalefete dersini verecek" dedi.Elbette çözmemiz gereken sıkıntılarımız var. Bunları, ülkemizi milli irade hırsızlarının, demokrasi hazımsızlarının, kalkınma düşmanlarının eline teslim ederek değil daha çok mücadele vererek, alın teri dökerek çözeceğiz. Her kim gelir de size vizyonsuz, programsız vaatlerde bulunursa emin olun söylediklerini zaten yapamayacağı gibi sizi elinizdekilerden de edecektir. Biz, Türkiye'yi lafla değil, çalışarak, üreterek, alın teri dökerek, tehditlere direnerek büyütmeyi sizlere taahhüt ediyoruz.