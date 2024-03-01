Diplomasinin nabzı Antalya’da atacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 1-3 Mart'ta gerçekleştirilecek 3. Antalya Diplomasi Forumu başlıyor. Antalya'da Belek Turizm Bölgesi'nde yer alan NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen foruma 19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan, 57 uluslararası örgüt temsilcisi olmak üzere 4 bin 451 katılımcı katılıyor. 147 ülkeden gelen katılımcılar geniş perspektifle hazırlanan 52 panele katılacak. Afrika'ya ilişkin konuların önemli yer tutacağı forumda Ortadoğu konusuna ilişkin 4 panel düzenlenecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın hitap edeceği forumda çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirilmesi planlanıyor. Edinilen bilgiye göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un katılması planlanan forum için Suriye rejimi ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya davet gönderilmedi. Foruma Filistin, Mısır, Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları da katılım gösterecek.Türkiye'nin önemli bir markası haline gelen ADF'de ana tema "Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" olarak belirlendi. Ortadoğu'da Barış ve Güvenlik İçin Bir Garantörlük Modeli Arayışı, Gazze Temas Grubu, Adil Bir Uluslararası Düzen İçin Farklılıkları Gidermek, Krizler Döneminde Yenilikçi Arabuluculuk, Afrika'nın Potansiyelini Ortaya Koymak, Balkanlar'da Sınamalar ve Fırsatlar, Uzay Diplomasisi: Yeni Fırsatları Keşfetmek, Terörle Mücadelede Yeni Sınamalar dahil olmak üzere 52 panel düzenlenecek.Özellikle Gazze'nin ön plana çıkacağı forum kapsamında, Gazze'deki dramı anlatan platform hazırlandı.