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Giriş Tarihi: 1.3.2024 18:58

Emine Erdoğan’dan Antalya’da Gazze diplomasisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’yi ziyaret eden Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkanı Kate Forbes ile bir araya geldi

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
BETÜL USTA BETÜL USTA
Emine Erdoğan’dan Antalya’da Gazze diplomasisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kate Forbes'i yeni görevi için tebrik ederek, Federasyon'un Gazze'ye yönelik yürüttüğü çalışmalar ve yardımların nasıl ulaştırıldığı hakkında bilgi aldı. Gazze'den Türkiye'ye tedavi için getirilen çocukları hatırlatarak, ihtiyacı olan tüm savaş mağduru çocuklara yardım eli uzatmaya hazır olduğunu hatırlattı.

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından görüşmeyle ilgili şunları paylaştı: "Antalya Diplomasi Forumu için ülkemizi ziyaret eden Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkanı Kate Forbes ile bir araya geldik.

Yeni görevi için tebrik ederek, Federasyon'un Gazze'ye yönelik yürüttüğü çalışmalar ve yardımların nasıl ulaştırıldığı hakkında bilgi aldım.

Gazze'den Türkiye'ye tedavi için getirdiğimiz çocukları hatırlatarak, ihtiyacı olan tüm savaş mağduru çocuklara yardım eli uzatmaya hazır olduğumuzu ifade ettim.
Böylesi zor dönemlerde, canı pahasına vicdanları ve merhametleriyle hareket eden bütün Kızılay ve Kızılhaç gönüllülerini tebrik ediyorum. "

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Emine Erdoğan’dan Antalya’da Gazze diplomasisi
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