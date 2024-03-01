Kuzey Irak’ta PKK işbirlikçilerine kıskaç

Türkiye, Kuzey Irak'tan terör örgütü PKK'nın sökülüp atılması için önümüzdeki dönemde önemli adımlar atacak. KYP lideri Bafel Talabani, tüm uyarılara karşın terör örgütüne destek vermeye devam ederse Türkiye, üs bölgelerini Süleymaniye'ye doğru kaydırmayı planlıyor. Türkiye, Bafel Talabani'nin PKK'ya desteğini kesmesi için harekete geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK ile ilişkileri nedeniyle Talabani'yi açıkça uyardı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, KYB'ye yönelik ikazları yineledi ve gerekirse 'ileri tedbirler' alınmasında tereddüt edilmeyeceği vurgulandı. Talabani'nin tavrını sürdürmesi üzerine Türkiye, Süleymaniye'ye uçuşları durdurdu. Irak merkezi yönetimi Türkiye'nin etkisi ile Talabani'ye merkezi bütçeden para aktarılmasını da frenledi. Memur maaşlarının ödenmesinde sıkıntılar ortaya çıktı. Talabani-PKK işbirliğinin önünün kesilmesi için Türkiye yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Talabani'nin bu tavrını sürdürmesi halinde Türkiye, Kuzey Irak'taki geçici üst bölgelerini Süleymaniye'ye doğru kaydırmayı gündemine aldı. Böylece PKK'nın bölgedeki etkinliğine, Talabani desteğine son verilecek.