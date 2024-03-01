‘Pekmez Kardeşler’e Mahzen operasyonunda tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ve silah ticareti yapan "Pekmez Kardeşler" suç örgütünü yönelik düzenlediği operasyonda 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgularının ardından 11 şüpheli silah ticareti, yağma ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından tutuklanmaları talebiyle, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

11 şüpheli nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.