368 sayfalık soykırım raporu

Türkiye, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de işlediği tüm insanlık suçlarının cezasını çekmesi için girişimlerini sürdürüyor. Kamu Denetçiliği Kurumu, İsrail'in zulmünü gösteren tüm belgeleri "Gazze: Dünyanın En Büyük Açık Hava Hapishanesinden Dünyanın En Büyük Çocuk Mezarlığına" başlıklı özel raporunda bir araya getirdi. Üç bölümden oluşan 368 sayfalık rapor, 76 yıldır Filistin halkına karşı sürekli yıkım, ölüm ve yerinden edilme şeklinde gerçekleşen İsrail saldırılarıyla birlikte 7 Ekim sonrasında yaşanan 10 farklı alandaki hak ihlallerini bir araya getiriyor. Yüzde 70'i çocuk ve kadın olmak üzere sivil halkın toplu şekilde cezalandırılarak katledilmesi, savaş zamanında bile dokunulmazlığı olan sağlık, basın ve yardım kuruluşu çalışanlarının öldürülmesi, halkın zorla ülke içinde ve dışında göçe zorlanması, kullanılması yasak olan beyaz fosfor bombalarının kullanılması, keyfi gözaltı, gözaltında işkence ve kötü muamele, gıdaya, suya ve temel insani ihtiyaçlara erişimin durdurulması gibi başlıklar yer alıyor.Raporda, İsrail yönetiminin 7 Ekim'den itibaren Gazze'de yaşayan Filistin halkını tamamen ortadan kaldırmak amacıyla sistematik ve yaygın bir şekilde gerçekleştirdiği öldürme, ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verme, yaşam şartlarını kasten değiştirme ve doğumları engellemek amacıyla tedbirler alma suretiyle soykırım suçu işlediği vurgulandı. Raporda Gazze'de soykırım yapanların, soykırımda bulunulmasını doğrudan ve aleni surette kışkırtanların, işbirliği yapanların cezalandırılması gerektiği ifade edildi. Rapor, İsrail'e karşı soykırım ve savaş suçu yargılamalarının yapıldığı başta Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi olmak üzere ilgili tüm taraflarla da paylaşılacak.