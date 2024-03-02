4 yıl önce verdiğim sözü tuttum

Başkan Erdoğan'a önceki gün açılışını yaptığı Kütahya Seramik 100'üncü Yıl Fabrikası'nda 'Dünyanın en büyük çini tabağı'nı yaş günü hediyesi olarak takdim eden sanatçı Hamza Üstünkaya o anı ve hediyenin hikâyesini anlattı: UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'nü 4 yıl önce Cumhurbaşkanı'mızın kendi elinden aldım. Onu aldığım gün kendisine "Dünyanın en büyük tabağını size yapacağım" diye söz verdim. O tabak bana Kapadokya'dan hediye gelmişti ve ben 8 ayda o tabağı yaptım. Çizim aşamasını kızım Gülseren Öztuğcu Üstünkaya yaptı. 'Bu tabağı ben size getirdim' dedim. 'Hamza Bey, kaç yaşına girdiniz?' diye sordu. '77' dedim, 'Ben de 70'i aştım' dedi. Ben de "Bu tabağı size yaş günü hediyesi olarak veriyorum" dedim. Bana 'Ben bunu Allah nasip ederse İstanbul'da müzeye koyacağım" dedi.