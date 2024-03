Aktif, ilkeli, vicdanlı güç olarak adaleti savunmaya devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu:Antalya, forumla birlikte küresel diplomasinin kalbinin attığı merkezlerden biri haline geldi. Forumun bu yılki temasını, "Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" olarak belirledik.Türkiye jeopolitik riskleri yönetmek için her zamankinden daha aktif, çok yönlü, dikkatli ve soğukkanlı bir politika izliyor. İnsanı ve diplomasiyi öne çıkaran dış politikamızın temelinde kadim değerlerimizle çıkarlarımızın uyumlu birlikteliği var. Her alanda aktif, ilkeli, vicdanlı bir güç olarak hakkı haykırmaya, adaleti savunmaya ve birileri rahatsız olsa da doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz.Uluslararası düzen Gazze'de iflas bayrağını çekti. Gazze'de sadece çocuklar ve siviller canice katledilmedi. Milyarlarca insanın uluslararası adalete ve hukuka dair inancı da yok edildi.Gazze'de yaşananlar kesinlikle bir savaş değildir. Bir soykırım girişimidir. Ana kucağındaki yavruları açlığa mahkum eden, gıda yardımı almak için bekleyen sivilleri kalleşçe, onursuzca hedef alan bir barbarlıktan bahsediyorum.Aslında Gazze'de öldürülen 6 yaşındaki Hind Receb'in hikayesi, 15 bin masum çocuğun da hikayesidir. "İnsanlık olarak beni almaya gelecek misiniz? Korkuyorum" diyen bir kız çocuğunun hayatını 12 gün boyunca kurtarmayı başaramadık.İsrail'e koşulsuz destek veren Batılı güçler ise "tazıya tut, tavşana kaç" diyen ikiyüzlü politikalarıyla dökülen kana ortak oluyor. Uluslararası toplum, Filistin halkına olan borcunu ancak bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla ödeyebilir.Garantörlüğü de içerecek şekilde hazır olduğumuz belirttik. Uluslararası toplumu, Gazze'ye ve Filistin davasına sahip çıkmaya davet ediyorum.Çatışmaların, gerilimlerin, savaşların, risklerin kahir ekseriyeti bizim coğrafyamızda yaşanıyor. Pek çok ülkenin son 5-10 yılda yüzleştiği terör tehdidiyle biz tam 40 yıldır mücadele ediyoruz. DEAŞ'la sahada göğüs göğüse mücadele edip bu örgütü bozguna uğratan yegâne NATO müttefikiyiz. Yükselen İslam düşmanlığının hedef aldığı toplum kesimlerinin başında yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız geliyor.Çatışmalardan ve terör örgütlerinin baskılarından kaçan sığınmacılara ev sahipliği yapıyoruz. Akdeniz çanağında olmamız hasebiyle de iklim değişikliğinin menfi etkilerine her geçen yıl daha fazla maruz kalıyoruz. Bu listeyi daha da uzatmak mümkün. Türkiye'nin hiçbir hadiseyi uzaktan seyretme veya görmezden gelme lüksü yok. Sorumluluk sahibi bir ülke olarak; doğru bildiklerimizi cesaretle söylemek, hem kendi insanımıza hem de tüm insanlığa karşı görevimizdir. Hakikati konuşanların seslerinin kısıldığı günümüzde böyle bir misyonun zorluklarının şüphesiz farkındayız.Forumda konuk ülke başkanlarıyla ayaküstü sohbetler eden Başkan Erdoğan, kürsüdeki konuşmasında da "Ülkemizin 11 ilini ve 14 milyon vatandaşımızı etkileyen, 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz deprem felaketinin yaralarını hızla sarıyoruz. Bu zorlu süreçte dünyanın neresinde olursa olsun acımızı yürekten paylaşan, dayanışma ve desteklerini esirgemeyen dostlarımıza bir kez daha ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.Forumda Başkan Erdoğan'la birlikte demokrasi tüneli ve Gazze sergisini gezen Emine Erdoğan, forumun fuaye kısmında konuk liderlerin eşleriyle sohbet etti.Bu yıl 3'üncüsü yapılan ve küresel diplomaside adres haline gelen Antalya Diplomasi Forumu'na, 19 devlet ve hükümet başkanı ile 73 bakan katılıyor. 147 ülkeden aralarında öğrencilerin de yer aldığı 4 bin konuğu ağırlayan forumda, 50'den fazla farklı formatta açık oturum yapılacak. Forumla özdeşleşen tarihi diplomasi tüneli de yine bu forum kapsamında ziyarete açıldı. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kurşun Geçirmez Düşler Gazzeli Çocuk" sergisi de forumda yer alıyor.