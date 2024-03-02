Bakan Özhaseki: Her ay 10 bin konut teslim edeceğiz

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki çeşitli incelemelerde bulunmak için Niğde'ye geldi. Bakan Özhaseki Niğde'ye girişinde Vali Cahit Çelik tarafından karşılandı. Niğde Valisi Cahit Çelik'i makamında ziyaret eden Bakan Özhaseki ilin sorunları ile ilgili brifing aldı.

Bakan Özhaseki daha sonra Niğde Belediyesi'ni ziyaret etti. Özhaseki'yi, AK Parti Belediye Başkanı ve adayı Emrah Özdemir ve belediye çalışanları karşıladı. Özdemir'den şehir ile ilgili bilgileri aldıktan sonra 6 Şubat depreminden etkilenen depremzedelerle küçük bir toplantı gerçekleştirerek onların sorunlarını dinledi.

Niğde Belediyesi'nde basın açıklaması yapan Bakan Özhaseki, "Deprem bölgesinde 680 bin konut 170 bin işyeri hasar aldı ve 14 milyon insanımız zarar gördü" dedi.

Bakan Özhaseki konuşmasına şu şekilde devam etti, "Önceden de dediğimiz gibi biz şunu söyledik biz hizmet edeceğiz, hiç kimseyi ayırmayacağız. Dini ne olursa olsun hizmet edeceğiz. Gece gündüz çalışacağız ve mazeret üretmeyeceğiz dedik" diye konuştu.

Bakan Özhaseki daha sonra Niğde'nin Kale projesinin olduğu bölgeye geçti. Kale projesinin çok önemli bir proje olduğunu belirten Bakan Özhaseki'i burada yaptığı açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı Kale projesinin ilk aşamasını başlattıklarını belirterek bu projenin Niğde için çok önemli bir proje olduğunu söyledi.

Bakan Özhaseki, "Niğde bu projeyle bir turizm merkezi olacak ve turizmden gerekli payı alacağını umuyorum" dedi. Bakan Özhaseki daha sonra Niğde'de AK Parti Belediye Başkanı ve adayı Emrah Özdemir ve Partililerle esnaf gezisi gerçekleştirdi.

Bakan Özhaseki partilerle yaptığı yemek toplantının ardından Kayseri'ye hareket gitti.