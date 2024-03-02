Bakan Yerlikaya’dan Deniz Köken’e destek

Eyüpsultan Belediyesi, Galeri Eyüpsultan binasında 'Geçmişin İzinde' isimli hat sergisi düzenledi. Serginin açılışına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in ilçeye 5 yılda 90 eser bıraktığını ve yaşamın her alanına dokunduğunu ifade etti. Yerel seçimlerde AK Parti'nin yeniden aday gösterdiği Köken için destek isteyen Yerlikaya, "Her zaman sizin yanınızda kalben olan Deniz Köken'i 31 Mart akşamı büyük bir şükürle, belediyenin emini olmak için seçtirmeye hazır mıyız?" diye sordu. Yerlikaya, katılımcıların "hazırız" demesi üzerine, "Cenabıallah, Eyüpsultan ilçemizdeki tüm hemşehrilerimizi son 5 yıldan beri gördüğü hayırdan, 90 güzel hizmetten ve şehir eminliği noktasında gördüğünden ayırmasın" ifadesini kullandı. Hat sanatıyla ilgili 49 eserin yer aldığı sergi ramazan ayı boyunca açık olacak.