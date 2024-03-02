Başkan Adayı Uluçay, milli sporculara 5 bin TL destek sağlayacak

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, şehrin spor potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Uluçay bu kapsamda 'Futbolcu Akademisi' ve 'Milli Sporculara 5 bin TL Nakdi Destek' projesini hayata geçirecek. Uluçay, futbolun gençler arasında popülerliğini koruduğunu ve sporun bir araç olarak gençlerin gelişiminde kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, "Futbolcu Akademisi projemizle spor şehri Afyonkarahisar'ımızda genç yeteneklerimiz için hem konaklayabilecekleri hem de antreman yapabilecekleri alanlar oluşturacağız" dedi.

MENTAL DESTEK HİZMETLERİ SUNACAK

Afyonkarahisar'da futbolcu adaylarının eğitim alabileceği modern bir Futbolcu Akademisi kuracaklarını ifade eden Başkan Adayı Uluçay sözlerine şöyle devam etti: "Akademi, gençlerin futbol yeteneklerini geliştirmeleri için teknik eğitimler, fiziksel kondisyon çalışmaları ve mental destek hizmetleri sunacak. Gençlerimize sadece futbol becerilerini değil, aynı zamanda disiplin, liderlik ve takım çalışması gibi önemli değerleri de kazandıracağız. Sporun gençlerimizin hayatında pozitif bir etki yaratmasını ve potansiyellerini en üst seviyede kullanmalarını sağlayacağız" diye konuştu.

"MİLLİ SPORCULARIMIZIN HER ZAMAN DESTEKÇİSİYİZ"

Uluçay'ın bir diğer önemli projesi ise milli sporculara yönelik nakdi destek sağlamak. Uluçay, şehrimizi temsil etmek için başarıyla mücadele eden sporcuların, şehrimizi temsil ederken aldıkları gururu ve başarılarını yerel yönetimler olarak destekleyeceklerini belirterek, milli sporculara 5 bin TL nakdi destek sağlanacağını ifade etti. Uluçay, "Milli sporcularımızın başarıları bizim için gurur kaynağıdır. Onların daha fazla başarı elde etmelerini sağlamak ve desteklemek amacıyla bu projemizi hayata geçireceğiz. Bu kapsamda milli sporcularımıza 5 bin TL nakdi destek sağlayacağız. Sporcularımızın yanında olduğumuzu ve onların her zaman destekçisi olduğumuzu göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu.