Deprem Haftası’nda 11 il unutulmadı

Moderatörlüğünü İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Dr. Ayhan Özkan'ın yaptığı program kapsamında, depremde yıkıma uğrayan 11 ili temsilen 11 siyah balon gökyüzüne bırakıldı.

Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği'nin destekleriyle düzenlenen panelin adı, dikkat çekebilmek için "Arabanızın yedek anahtarı nerede?" olarak belirlendi. Büyük afeti Hatay'da yaşayan ve panele konuşmacı olarak katılan öğretmenler İsa Toprak, Buket Genco, Sibel Toprak ve Seçil Yapar hem acı dolu günlerdeki anılarını hem de Ankara'daki hayatlarını katılımcılarla paylaştı.

Program kapsamında depreme nasıl hazırlıklı olunabileceği ve nelerin yapılması gerektiği de ele alındı. Konuşmalar sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Etkinlik çerçevesinde deprem konulu bir resim sergisi de açıldı. Ayrıca program sonunda depremde hayatını kaybedenler için vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.