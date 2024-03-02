Erzincan’da DHKP-C propagandası yapan şüpheli tutuklandı

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Sanal devriye gerçekleştiren ekipler, DHKP/C terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen Ç.Ö'yü operasyonla gözaltına alınmıştır" denildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ç.Ö, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan Valiliğince yapılan açıklamada; Vatanımızın bütünlüğü ve Milletimizin huzurunu bozmaya çalışanlara karşı yaptığımız operasyonlara aynı kararlılıkla devam edilecek olup, terör örgütlerinin sahada olduğu gibi sanal ortamlarda ki faaliyetlerine de göz açtırılmayacaktır" ifadeleri yer aldı.