Maltepe’de belediye işçilerinden ‘düşük maaş’ eylemi

Maltepe Belediyesi işçileri, düşük olan maaşlarının iyileştirilmesi talebinde bulundu. Belediye binası önünde toplanan yaklaşık 250 çalışan hep bir ağızdan çeşitli sloganlar atarak Maltepe Belediyesi yetkililerine seslendi. Maaşları iyileştirilmediği sürece eylemlerine devam edeceklerini ifade eden işçilerden Enes Yurtman, "Biz hakkımızı arıyoruz. İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz. Herkesin geçindirmekle yükümlü olduğu ailesi var, çocukları var. Belediyenin bütçesi yok diyenler, çocuklarına limitsiz kredi kartı veriyor. Hükümeti eleştiriyorlar, asıl kendileri beter durumda" diye konuştu. İşçiler, basın açıklamasından sonra sessiz bir şekilde dağıldı.