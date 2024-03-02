Savaş mağduru çocuklar sabah.com.tr’ye konuştu: Emine Erdoğan bize manevi annelik yapıyor…

YARDIM ÇIĞLIKLARI DEĞİL ŞARKILAR YÜKSELSİN

Ülkelerinde devam eden savaşın ortasında Emine Erdoğan'ın girişimleri ile Türkiye'ye getirilen çocuklardan 16 yaşındaki Remziye, "Çok sayıda arkadaşımız ve akrabalarımız hayatını kaybetti. Savaşta ölümle burun burunaydık. 2 yıldır barışın hakim olduğu huzurlu ülke Türkiye'deyiz. Okula gidiyoruz her şey çok güzel. Bize yardımlarını esirgemeyen ve sevgi kanatları altına alan Emine Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Emine Erdoğan bizimle çok yakından ilgileniyor her zaman yardımcı olacağını söyledi. Dansımızı ve müziğimizi de beğendiğini söyledi. Dünyada çocukların yardım çığlıklarının değil şarkılarının yükselmesi gerektiğini söyledi. Türkiye böyle bir lider eşine sahip olduğu için çok şanslı" diye konuştu.