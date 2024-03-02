Ulaşım krizi nefes aldırmıyor

İstanbul'da toplum ulaşımda yaşanan kan kaybı aralıksız devam ediyor. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın (İBB) 5 yılda toplu taşıma sistemini getirdiği nokta, vatandaşları da hayatından bezdirdi. Art arda yaşanan otobüs ve metro arızalarına, bakımsızlık nedeniyle araçlarda çıkan yangınlara, kazalara ve duraklardaki yürüyen merdiven arızalarına her gün bir yenisi ekleniyor.Dün de Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda arıza nedeniyle seferler durdu. Sabah saatlerinde işine ya da okuluna gitmek için evden çıkan vatandaşlar duraklarda çaresizce beklerken, yaşanan yoğunluğa da isyan etti. Bu sırada istasyonlarda yaşanan yoğunluk ise fotoğraf karelerine yansıdı.Her gün bir yenisinin yaşandığı ulaşım krizlerine bir çözüm bulunmasını isteyen vatandaşlar, İBB'nin 152 çağrı merkezine şikayet yağdırıyor. Son 50 günde, bu merkeze toplu ulaşım hakkında 185 bin 469 şikayet başvurusu yapıldığı ortaya çıktı.