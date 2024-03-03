Ömer Çelik seçim ofisi açtı, Hatipoğlu ve Kocaispir’e destek istedi

Cemalpaşa Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 14 ve 28 Mayıs'ta ortaya koyulan iradenin bir benzerini Adana'da 31 Mart'ta tekrar göstereceklerini vurguladı. Merkezi hükümetin verdiği desteklerle Adana'da, şehir hastanesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar kentin ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetlere imza atıldığına dikkat çeken Çelik, "Fakat en büyük eksiğimiz belediyelerde arzu ettiğimiz güce kavuşmamış olmamızdır. Şimdi bu eksiğimizi gidermek üzere inşallah Seyhan'da Erdal Hatipoğlu kardeşimize 1 Nisan günü yetki vereceğinize inanıyorum. Erdal kardeşimiz sizlerin desteğiyle inşallah Seyhan Belediye Başkanı olduğu zaman, Seyhan'da özlemi çekilen büyük projelere imza atmak, Seyhan'ın çehresine değiştirmek, Seyhan'ı güzelleştirmek, daha iyi noktalara getirmek için merkezi hükümetimizin Adana'ya yaptığı desteklerin, Seyhan'da daha da kuvvetli hale gelmesi için Seyhan Belediyesi'nin Cumhur İttifakı'nda olması lazım" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'e de destek verilmesini isteyen Çelik, şöyle konuştu: "Fatih ve Erdal kardeşimiz el ele, omuz omuza bu Seyhan'a hizmet etmek için inşallah sizlerin desteğiyle 1 Nisan sabahı bismillah diyerek göreve başlayacaklar. Bu hizmetlerin Seyhan'a kazandırılması için bu güçlü desteği verecekler. Onun için yapmamız gereken bir şey. Seyhan'da 'Erdal Hatipoğlu', Büyükşehirde 'Fatih Mehmet Kocaispir' diyeceğiz.

Cumhur İttifakı birlik, beraberlik ve bütünlük içinde ve şeffaf bir biçimde seçimlere gidiyor. Daha önceki seçimlerde ittifak yapanların, altılı, yedili masa kuranların bu seçimde 6, 7, 8 parçaya bölündüğünü, her partinin de kendi içinde parçalara bölündüğünü ve bugün daha 14 Mayıs, 28 Mayıs seçimlerinin üzerinden bir yıl bile geçmeden birbirlerine en ağır lafları söylediklerini görüyoruz. Kendi masalarını bile ayakta tutamayanların Türkiye'ye, Adana'ya, Seyhan'a vereceği hiçbir hizmet ve yapacağı hiçbir iyilik ve ortaya koyacağı hiçbir katkı yoktur."