Cumhur İttifakı Çeşme adayı Esat Tanık’tan turizme 4’lü formül

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Çeşme, şimdi de turizmi 4 mevsime yaymanın planını yapıyor. Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık, 4 mevsim formülünün 4 ana başlıkta ilçeyi geliştirmek ve tanıtmaktan geçtiğine dikkat çekti. Söz konusu 4 başlığın spor turizmi, kültür-sanat turizmi, sağlık turizmi ve geriatri (ileri yaş) turizminden oluştuğunu belirten Tanık, bu turizm çeşitleri için gerekli üst ve alt yapı çalışmalarına da hemen başlayacaklarını aktardı. Esat Tanık, "Sağlık turizmi için gerek valiliğimiz gerekse bakanlıklar düzeyinde termal turizmi canlandırmaya yönelik teşvikler ve fonların ilçemiz adına kullanılması için görüşmeler yapacağız. Sağlık turizminin yanında kış aylarında kongre turizmini de hayata geçireceğiz" diye konuştu.

30 GÜN YARIŞACAKLAR

Kongre turizmi için de tam kapsamlı bir kongre merkezi inşa etmek istediklerini vurgulayan Tanık, "Ayrıca spor turizmi ve kültür-sanat turizminde belirli tarihler belirleyeceğiz. Örneğin spor turizmi için 19 Mayıs tarihini seçebiliriz. Çeşme Spor Festivali adıyla 30 gün sürecek ve hemen her branşta sporcuların yarışacağı, sporcu, antrenör ve seyircilerle birlikte 10-15 bin kişinin geleceği organizasyonlara imza atacağız" ifadelerini kullandı.

ÇEŞME FESTİVALİ BAŞLIYOR

Kültür-sanat turizminde ise bir zamanlar isminden çok söz ettiren Çeşme Festivali'ni kendine yakışır şekilde tekrar canlandıracaklarını ve sürdürülebilir olmasını sağlayacaklarını anlatan Esat Tanık, "Bizim amacımız, tıpkı eskiden olduğu gibi Çeşme Festivali'ni küllerinden doğmasını sağlamak. Bunun yanı sıra Norveç, İsveç, Hollanda gibi İskandinav ülkelerinden Çeşme'ye nitelikli turist getirip özellikle kış aylarında geriatri yani ileri yaş turizmi ile de otellerimizin dolu kalmasını sağlayacağız. Böylece yaz sezonu bitiminde işsiz kalan yaklaşık bin kişi bu sayede görevlerine devam edecek ve evlerine ekmek götürebilecek" dedi.

MERKEZLER İNŞA EDİLECEK

Belli bir yaşın üstündeki yabancıların yaşadıkları ülkelerin sağlık sistemlerinde bu tür hizmetler için ödenek sağlandığını da söyleyen Tanık sözlerine şöyle devam etti: "Termal rehabilitasyon merkezlerin inşa edilmesi noktasında girişimcilerimize teşvikler sunacağız. Yurt dışı fuarlara da katılarak ilçemizi, olanaklarımızı tanıtacağız ve uluslararası kongrelerin ilçemizde yapılması için görüşmelerde bulunacağız. Turizmciler, otelciler ve esnafımızla bir olup, elele verip ilçemizin kalkınması için yurt içinde gerekse yurt dışında atağa geçeceğiz. Kongre merkezimizin inşaatı bitene kadar da mevcut tesislerimizi kullanıp sonraki yıllar için referans olacak işlere imza atacağız. Böylece sürdürülebilir bir organizasyonu hayata geçirmiş olacağız."

KONFOR ARTACAK

Dört mevsim yaşayan Çeşme'de vatandaşların konfor alanlarını genişletmeyi hedeflediklerini de aktaran Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık, "Öncelikle sözünü aldığımız doğalgaz sistemini hızlıca ilçemize getireceğiz. Yaz aylarında elektrik kesintilerinin yaşanmaması için trafo sistemlerini güçlendireceğiz. Kanalizasyon alt yapısını da tamamlayıp hizmet edeceğimiz insan sayısını artıracağız. Bu sayede sadece otellerimiz değil tüm işletmelerimiz de 4 mevsim yapabilecek.