İstanbul’a 2 yeni bilim merkezi

Bahçelievler Şule Yüksel Şenler Kütüphanesi ve Bilim Merkezi, dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın da katıldığı törenle açıldı. Törendeki konuşmasında 28 Şubat Darbesi'ne atıf yapan Bakan Kacır, "Hafızalarımız taze, diri. Hafızalarımızı diri tutmamıza vesile olan bayrak isimlerden biri de açılışını gerçekleştirdiğimiz bilim merkezi ve kütüphanemizin de adını taşıyacak olan Şule Yüksel Şenler'dir" dedi.Türkiye'nin sanayileşmede, bilimde ve teknolojide akamete uğratılmış hikayelerle dolu tarihine ve talihine yeni bir istikamet kazandırdıklarını belirten Kacır, araştırma ve inovasyon ekosistemi, planlı sanayi alanları, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji geliştirme üssü haline getirdiklerini vurguladı.Kacır, gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliğinin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmaya devam ettiklerinin altını çizerek, "Büyük ölçekli 10 bilim merkezimizi bilim gönüllülerimizin hizmetine sunduk. 6 ilimizde daha bilim merkezi kuracağız. Bilim merkezlerimizde bugüne kadar 11 milyon vatandaşımızı ağırladık" dedi. İstanbul'un 13 ilçesindeki bilim merkezlerinin atölyelerine 775 binden fazla gencin katıldığını belirten Kacır, 2 yenisi ile 15 ilçenin bilim merkezine kavuştuğunu söyledi.Bakan Kacır, önceki gün de TÜBİTAK ve Çekmeköy Belediyesince yapılan Çekmeköy Murat Çobanoğlu Bilim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirdi. İstanbul Valisi Davut Gül ile Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın da katıldığı törende konuşan Kacır, "Türkiye Yüzyılı'nda gençlerimizin yıldızı parlayacak. Desteğimiz her zaman onlarla olacak. Güçlü ve 'Tam Bağımsız Türkiye' için, Milli Teknoloji Hamlemizin başarıyla gerçekleştirilmesinde, elimizdeki en büyük güç, kuvvet gençlerimizdir" dedi.