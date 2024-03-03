Katar’daki Deniz Savunma Fuarı’na 40 şirketle çıkarma

Türk savunma sanayii bünyesinde faaliyette bulunan 40 şirket, Katar'da düzenlenecek 8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2024) gövde gösterisi yapacak. Yarın başlayacak ve 6 Mart'a kadar sürecek fuarda Anadolu Shipyard, ASELSAN, ASFAT, BAYKAR, BMC,DEARSAN, HAVELSAN, KAREL, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, Meteksan Savunma, Nurol Makina, REPKON, Robit Teknoloji, ROKETSAN, SİMSOFT ve TİTRA Teknoloji'nin aralarında bulunduğu şirketler, hava, kara, deniz platformları, silah sistemleri ve yazılım çözümleriyle Katar ve bölge ülkeleriyle olan işbirlikteliklerini artırmayı amaçlıyor.Türk firmaları tarafından üretilen ya da yapımı tamamlanan silahlı insansız hava aracı, zırhlı araç, silah sistemi, bot, eğitim gemisi, eğitim merkezi gibi platform ve tesisler Katar güvenlik güçleri tarafından kullanılıyor. DIMDEX, denizcilik ekosistemini hem operasyonel hem de güvenlik düzeyinde etkileyen trendlere ilişkin kapsamlı stratejik bilgiler sunuyor ve uluslararası sularda istikrarın korunmasına katkıda bulunan en son teknolojilerin sergilenmesine olanak sağlıyor. Türk savunma sanayii ürünlerini sipariş vermek isteyen ülkeler adeta birbirleriyle yarışıyor. Bu yıl da yüz milyonlarca dolarlık sipariş alınması bekleniyor. AA