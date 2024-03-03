Kesin aday listeleri bugün açıklanıyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 1 Aralık 2023'te ilan ettiği seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvim doğrultusunda, bugüne kadar seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti sayısı 36 olarak belirlenirken, Yenilik Partisi ile Genç Parti'nin seçimlere katılmayacağını bildirmesinin ardından bu sayı 34'e düştü. Siyasi partiler ve bağımsız adaylar da 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etti. Takvim kapsamında, adaylığı için başvuru yapılan siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, bugün il ve ilçe seçim kurulları tarafından duyurulacak. Listelerin ilanının ardından il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına başlanacak. Basım işlemleri tamamlandıkça da pusulalar bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek.