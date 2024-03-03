Milli keskin göz ambargoyu parçaladı

anada hükümeti, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarına yönelik 27 Eylül 2020'de başlatılan ve 44 gün süren İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın yanında yer almasından dolayı Türkiye'ye silah ambargosu uygulamıştı. Ambargo konulan o ürünlerden biri de İHA ve SİHA'ların Kanada'da üretilen optik sistemleriydi. O ambargo bir süre sonra kaldırıldı ama Türkiye savunma sanayiinde tam bağımsızlık yolunda ilerlemeyi kafasına koymuştu bir kere... ASELSAN, İHA-SİHA, helikopterler ve uçaklar dahil hava platformları için geliştirilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500 ve ASELFLIR- 410'un ilk seri üretimlerini gerçekleştirdi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün katıldığı törende üretim bandından indireln ilk ürünler TSK'ya teslim edillek üzere paketlendi.Görgün, "Ambargolara yanıt niteliği taşıyan sistemlerimiz, milli imkânlarla geliştirildi ve kendi alanında dünyanın en iyileri oldu. Kahraman ordumuza teslim edilecek yeteneğin özverili çalışmalarla ortaya çıktığı sonucunu görmek memnuniyet verici" dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise geçtiğimiz kasımda yaptığı açıklamada yerli ve milli kameranın geliştirildiğini, "Bir aralar bu kameralara ambargo konulmuştu. ASELSAN, yabancısından çok daha yüksek bir nitelikte çalışan elektro-optik geliştirdi" mesajıyla duyurmuştu. AAMustafa Kemal Atatürk'ün 3 Mayıs 1935'te Türk Hava Kurumu (THK) bünyesinde sivil uçuş eğitimi verilmesi için açtığı Türkkuşu uçuş okulu 89 yıl sonra yeniden yapılandırılıyor. THK'nın bu stratejik hamlesini kurumun başkanı Kemal Yurtnaç duyurdu. Başkan Yurtnaç "Türkkuşu'nun yeni yapılanması havacılık eğitimine yeni bir ivme kazandıracak. Bu projeyi Türk gençliğine ve Türk havacılığına armağan olarak görüyoruz" dedi.Aselsan'daki törene katılan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya paylaşımında, "Teknolojik bağımsızlığın yeni nişanelerinden ASELFLIR-500 ve ASELFLIR- 410'un ilk seri üretimleri hayırlı olsun. Hava platformlarımızın keskin gözünün milletimize kazandırılması için gece gündüz çalışan, milli mühendislik yeteneklerinin geldiği noktayı dünyaya ilan eden ASELSAN ekibini tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.